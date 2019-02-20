紐約市禁止歧視黑人髮型 違者開罰數百萬

2019-02-20 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市人權委員會近日公布一項指引，禁止有歧視黑人常見髮型的政策，並將其歸類為種族歧視，違規的單位面臨高達25萬美元（約新台幣770萬元）的罰款。

「BBC中文網」報導，紐約市人權委員會的報告指出，過往針對黑人常見髮型的政策，構成刻板印象，讓外界覺得擁有這些髮型的人「不專業」，包括爆炸頭（Afro）、粟米頭 （Cornrows）、雷鬼頭 （Dreadlock）等。

委員會主席馬拉斯（Carmelyn P Malalis）認為，過往的髮型政策不是針對個人專業形象，而是「在工作、公共地方和其他場所限制黑人」。

新出爐的指引旨在保護紐約市民眾的權利，包括在學校、工作場所及公共地方因為各種髮型政策而受到不公平對待的黑人。負責編寫指引的團隊成員桑德斯 （Brittny Saunders）和戈登 （Demoya Gordon）也有相關經歷。

兩人坦言，她們會對髮型「自我審查」，在工作時把頭髮拉直，桑德斯說，「因為我知道大家都期望我以直髮示人，以天然髮型示人並不符合預期」。

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