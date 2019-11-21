被男人含住陰莖驚嚇醒來 過世前原諒小玻璃

示意圖。

2019-11-21 05:52:48

〔記者楊政郡／台中報導〕小朋（化名）與有中度智障的丁丁（化名）是好友，去年9月小朋請丁丁到住處飲酒，酒後小朋進房睡覺，丁丁騎腳踏車回家，但小朋才剛睡著，一股暖流罩住下體，自己因而醒來，驚覺丁丁竟含住自己的陰莖套弄，大聲喝斥，丁丁也緊張地奪門而出，此案發生後1年小朋因故過世，過世前丁丁已賠償和解，小朋生前已同意給被告緩刑，台中地院依妨害性自主判丁丁1年6月緩刑4年，附帶捐款1萬元給公庫。

台中地院判決書指出，丁丁是中度智能障礙者，領有身心障礙證明，辨識行為違法能力顯著減低。他與小朋是朋友關係，去年9月24日中午，小朋請丁丁到他后里區住處一同飲酒，酒後小朋進屋睡覺，丁丁自行騎乘腳踏車離去。

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但約20分鐘，小朋剛睡著，丁丁竟因酒後性慾高漲，半途又折返，小朋屋舍敞開完全未鎖，直接進入他房內，小朋因熟睡不知抗拒，丁丁把小朋全身衣物脫去，趴在腰際嘴巴含住陰莖，享受同志口交樂趣。

小朋全身衣物被脫去都還沒醒來，但陰莖被含住，因口腔溫度高，一股暖流從下體上來，因而醒來，看見一個大男人含住自己的陰莖驚嚇不已，大叫一聲，丁丁也被小朋的反應嚇到，拔腿就往屋外跑，牽上腳踏車趕緊回家。

小朋清醒後提告，丁丁到案也坦承犯行，法官送交草屯療養院鑑定，認定略以：被告為中度智能障礙之患者，語言智商顯著低於動作智商，難以將自身的行為與行為後果進行內化，對一般社會情境的判斷能力較弱，行為自控能力有限，加上有喝酒，惡化其控制能力，但未達完全喪失的程度。

法官審酌被告已賠償被害人，雖被害人於今年9月死亡，未能完全本案詰問辯論程序，但審理中已原諒被告，表示願給他緩刑，審酌被告從事殺雞場工作、未婚與母親同住，家庭經濟小康，判1年6月、緩刑4年，附帶捐款1萬元給公庫。

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