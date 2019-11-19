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重大發現！木衛二證實有水氣 NASA：發現生命的關鍵時刻

木衛二的表面大體光滑，科學家一直認為木衛二冰層底下有液態水，這次的發現又替其佐證。（圖擷自NASA）

木衛二的表面大體光滑，科學家一直認為木衛二冰層底下有液態水，這次的發現又替其佐證。（圖擷自NASA）

2019-11-19 13:48:37

〔即時新聞／綜合報導〕被科學家視為有機會發現外星生命的木衞二「歐羅巴」（Europa），其表面存在噴流現象，但當時無法證明這些噴出的氣流中是否存在水蒸氣；NASA在18日宣布，「歐羅巴」噴出的氣流中證實有水蒸氣，令這個衛星存在外星生命的可能性大大增加。

美國國家航空暨太空總署（NASA）在當地時間週一（18日）發表聲明，宣布木星衛星木衛二「歐羅巴」上，存在水蒸汽噴流，是科學家首度在這顆冰冷的星球上發現水氣；NASA行星科學家帕嘉尼尼（Lucas Paganini）所領導的團隊，利用天文望遠鏡連續觀測「歐羅巴」17天。

團隊終於在其中一晚偵測到「歐羅巴」的水蒸氣訊號，NASA指出，「歐羅巴」所釋放的水量（每秒2360公斤）可以一次灌滿1座奧運游池。

「歐羅巴」被認為其地表數公里厚的冰層底下存在著一個海洋，噴流所噴出的氣體證實含有水蒸氣，除了進一步證明冰層底下有液態水外，也意味著將來可以不需要鑽過幾公里深的厚冰層，就可以研究木衛二的海洋與尋找可能的生命。

NASA計劃在2025年左右將太空探測器「歐羅巴快帆」（Europa Clipper）發送過去，詳細檢測其冰層厚度，以及可能的地下海洋，由於這項新發現證實「歐羅巴」有水氣，令NASA興奮表示，「我們正處於探索太陽系最佳位置以尋找地外生命的關鍵時刻」。

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