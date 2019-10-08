土星發現20顆新衛星 打敗木星成為太陽系「衛星之王」

2019-10-08 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕華盛頓特區卡內基研究所（Carnegie Institution for Science）天文學家近日指出，土星有20顆新發現的衛星，這讓土星的衛星數量增加到82顆，取代木星成為目前太陽系中衛星最多的行星。科學團隊在持續研究的同時，也舉辦命名比賽。

綜合媒體報導，卡內基研究所（Carnegie Institution for Science）天文學家史帕德（Scott Sheppard）所帶領的研究團隊，透過夏威夷毛納基山天文台的昴星團望遠鏡（Subaru Telescope）進行觀測，成功在土星周邊發現20顆新的衛星，讓土星的衛星總數增加到82顆。史帕德還說，可能還有100顆更小的衛星環繞土星軌道運行，等著被發現。

據悉，由於土星的距離比木星還遠，因此要在土星周圍觀察到迷你微星比在木星還難。史帕德說，本次新發現的20顆衛星中，每顆直徑約5公里，其中有17顆是繞著土星逆行，只有3顆衛星順行，由於這些衛星距土星很遠，繞行軌道一圈需要花2到3年。他也提到，目前天文學家觀測的範疇，土星周圍最小是5公里，木星周圍最小則是1.6公里；若要觀察到更小的衛星，則需使用更大的望遠鏡。

其實謝柏德在去年就曾在木星周圍發現12顆新衛星，當時卡內基科學研究所也舉辦衛星命名比賽，如今土星再度發現新衛星，也將為這些新衛星舉行另一場命名比賽，取名方式，則是要根據北歐、高盧或是因紐特人的神話。

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