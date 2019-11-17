大規模拘禁維吾爾人 《紐時》披露中共內部文件 揭粉飾太平指南

《紐約時報》披露中共內部文件，揭示中國當局如何組織及應對如此大規模的拘禁行動。圖為新疆阿圖什市一處據信為再教育營的建築物。（法新社）

2019-11-17 11:06:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局迫害新疆維吾爾人的消息時有所聞，隨著被關進再教育營的人數擴增，當局也準備了完善的「官僚指南」，試圖粉飾太平以防止內部消息曝光。《紐約時報》（The New York Times）近期取得多達403頁的中共內部文件，顯示中國當局如何組織及應對如此大規模的拘禁行動。

根據《紐約時報》報導，被批露的24份文件中，揭示了中國當局如何處理返鄉後見不到家人的新疆少數民族學生所提出的問題。例如，當學生問起「我的家人在哪裡」時，應回答「他們在政府設立的培訓學校統一參加系統性的培訓學習教育」，且「學習、生活環境都很好，你不用擔心」。

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如果學生仍有疑慮，文件則建議官員應該更加堅定地告訴學生，他們的家人在思想上感染了伊斯蘭激進主義的「病毒」，必須隔離治療，同時叮嚀學生「一定要珍惜黨和政府提供的免費教育機會，徹底清除錯誤思想，並學會漢語和就業技能，為你們一家人將來的幸福生活打好基礎」。

文件指出，「返鄉學生社會交往廣泛，涉及全國各地」，「一旦在微信、微博等平台發表不正確言論，影響層面廣、消除難度大」。建議官員在學生返鄉後盡快與他們見面，「做好人文關懷，強調有關紀律」，讓學生了解他們的行為可能縮短或延長家人被拘禁的時間。

《紐約時報》表示，這403頁的內部文件是過去數十年來中共內部外洩數量最龐大的政府文件之一。這些文件由1位匿名的中國政界人士洩露，洩露者表示，希望文件可以防止習近平等中共領導人逃避在大規模拘禁上應負的責任。

報導指出，中共雖長期駁斥國際社會對再教育營的批評，將它描述為使用溫和手段打擊伊斯蘭極端主義的就業培訓中心，但這些內部文件已經證實這項大規模拘禁行動的強制性，也記錄下中共高層們討論鎮壓後果時的漠然態度。

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