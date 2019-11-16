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駐港解放軍上街清路障 泛民主派：溫水煮青蛙

中共解放軍駐港部隊下午「自發」步出軍營清除路障，香港泛民主派立法會議員晚間發表聯合聲明，直指此舉違法，企圖逐漸合理化解放軍在港行動，達到「溫水煮蛙」的效果。（法新社）

中共解放軍駐港部隊下午「自發」步出軍營清除路障，香港泛民主派立法會議員晚間發表聯合聲明，直指此舉違法，企圖逐漸合理化解放軍在港行動，達到「溫水煮蛙」的效果。（法新社）

2019-11-16 21:38:23

〔中央社〕針對解放軍駐港部隊下午「自發」步出軍營清除路障，香港泛民主派立法會議員晚間發表聯合聲明，直指此舉違法，企圖逐漸合理化解放軍在港行動，達到「溫水煮蛙」的效果。

綜合商業電台、香港電台報導，泛民的公民黨立法會議員郭榮鏗已經向立法會主席梁君彥申請，在下週三（20日）的立法會會議上提出緊急質詢，要求港府說明整起事件。

據報導，泛民派立法會議員發表聯合聲明，強烈譴責解放軍的舉動，並指此舉違反基本法第14條及駐軍法條文，要求港府交代是否按駐軍法向中央政府請求駐軍協助。

聲明強調，如果港府有提出請求，等同繼續沉淪逃避政治問題政治解決，進一步削弱「一國兩制」。

聲明並批評港府與駐港解放軍互扯貓尾（唱雙簧），無視基本法及駐軍法對解放軍駐港部隊的限制，漸漸合理化解放軍在港行動，達致溫水煮蛙效果。

「反送中」網民發起的民間記者會，也直指駐港部隊步出軍營清理路障，明顯為溫水煮蛙，想令市民習慣駐軍自出自入，蠶食香港自治權；他們擔心駐港部隊今天可以「自發執磚」，明天就可以「自發屠城」。

民間記者會發言人促請國際社會將這次解放軍的行動視為「入侵香港」，呼籲各國政府國會介入，訂立制裁官員的法律。

面對質疑，截至今晚9時，港府仍未提出正式回應。

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