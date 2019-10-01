增兵清場？ 路透：駐港解放軍增逾1倍

2019-10-01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在香港民主抗爭方興未艾之際，中國政府的一舉一動均受到高度關注。路透九月三十日獨家引述七名亞洲和西方國家駐港外交官及安全專家的說法報導，中國人民解放軍曾在八月底大舉進駐香港，當時聲稱是例行性輪調，但後續並無軍方人員調離香港。推估目前駐港武裝人員規模已增逾一倍，達一．二萬人，其中包括武警部隊，為主權移交以來最多。

估有1.2萬人 港主權移交以來最多人數

在「反送中」運動衝突達到高峰的八月廿九日，香港民眾目擊大批解放軍人員搭乘輕型裝甲車、軍用卡車、悍馬車等入港，一度導致香港人心惶惶。中國新華社隨後澄清，這是解放軍駐港部隊正常輪調。然而，前述外交官和專家指出，他們確信該次行動「根本不是輪調，而是增兵」，因為消息曝光一個月來，並未發現有部隊調離香港。

他們推測，抗爭爆發三個多月來，駐港武裝人員已增加超過一倍，約從三千至五千人，躍升至一萬至一．二萬人。值得注意的是，「增兵」計畫納入中國人民武警部隊，一旦北京決定干預香港局勢，武警極有可能被派去打頭陣。這是有史以來首次有大批武警進駐香港，但在輪調公告或官媒報導中，皆未被提及。

此外，外國外交官也觀察到，此番部署行動涵蓋專門用來壓制暴力的非致命性裝備，包括水砲車、用以佈設鐵絲網的卡車等，而且也目睹直升機頻繁往返香港市區和新界山區。路透記者實際走訪橫跨港島、九龍和新界的解放軍駐港部隊十七個基地，發現多處人員和車輛行動皆顯著增加。

香港特首林鄭月娥曾在八月間與商界領袖私下會談時直言，北京沒有動用駐港部隊的計畫。若干外國使節和安全專家也傾向認同此說法，但他們也坦言，增兵之舉凸顯一旦港府無法控制情勢，北京希望駐港武裝人員隨時「準備接手」。英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）安全分析家尼爾也警告，北京此次在港增兵規模比預期大，顯然是有備而來。

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