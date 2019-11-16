反送中以來解放軍首次出動「幫忙清路障」 香港網友憂心

數十名解放軍士兵今日從九龍塘軍營上街，協助「清除障礙」。。圖為解放軍於香港九龍塘營區駐守。（路透）

2019-11-16 18:13:47

〔即時新聞／綜合報導〕自香港反送中抗爭以來，中國解放軍首次走上街。數十名解放軍士兵今日從九龍塘軍營上街，協助「清除障礙」。一名「負責人」向媒體表示，解放軍是「自發」協助。對此，不少香港網友對此表達憂心，更有人質疑是否為解放軍以「做義工」名義出動，繞過正常出兵程序。

綜合媒體報導，今日香港白天未有大規模示威活動，不少民眾自發上街清理路障。下午4時，九龍塘駐港解放軍軍營外突然出現數十名軍人，協助在附近的道路上清除路障。這些軍人大多身著綠色T恤、黑色短褲，並帶著紅色水桶、掃帚、鏟子、槌子，掃去雜物並移開鐵欄。

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根據《香港01》 報導，記者上前詢問是受誰指派前來協助清理路障？大部分軍人不願回應，只叫記者詢問一名「負責人」，而該負責人表示，協助清理街道的行動是駐港解放軍「自發」的行為，叫記者不要再問；隨後，一名女子也上前阻止記者拍攝，並以廣東話說「唔好影」！直到5時許，解放軍人列隊回營，並再次要記者不要拍攝。

此事在香港「連登論壇」引發議論，網友紛紛表示「這是恐嚇」、「下次穿軍服拿槍出來打人，也可以說是自發」、「解放軍不應該隨便出來」、「解放軍沒穿衣服還是解放軍」、「下次一定說被人襲擊，然後正當防衛...」、「美使館的美軍，都可以出來囉」？

根據香港《基本法》及《駐軍法》規定，駐港解放軍封閉式管理，依法港府須根據《駐軍法》向中央提請要求，駐港解放軍才能出動。2018年10月，「山竹」颱風侵襲香港，有400多名解放軍士兵協助清理，當時也引發爭議。

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