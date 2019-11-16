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槓上國防部！ 川普特赦前線犯罪美軍

海軍海豹部隊的加拉格爾是因與屍體合影而被降階，也因預謀殺人和謀未遂殺下受軍事法庭審判，但最後無罪釋放。15日，川普指示恢復其3分之1的軍階。（路透）

海軍海豹部隊的加拉格爾是因與屍體合影而被降階，也因預謀殺人和謀未遂殺下受軍事法庭審判，但最後無罪釋放。15日，川普指示恢復其3分之1的軍階。（路透）

2019-11-16 23:27:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普15日無視國防部的建議，特赦兩名美軍陸軍成員，並且一名海豹部隊成員恢復軍階。

根據CNN報導，獲得特赦的是陸軍中尉洛倫斯（Clint Lorance）與陸軍少校戈爾斯坦（Mathew Golsteyn），海軍海豹部隊的加拉格爾（Eddie R. Gallagher）被剝奪的軍銜則恢復3分之1。特赦後的洛倫斯已於週五晚上從堪薩斯州的美國紀律軍營被釋放。

白宮發布的聲明中引用川普先前所說，「當士兵們我們的為國家而戰，我要給他們戰鬥的信心」，但對於破壞軍紀的疑慮並沒有說明。美國國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）也說，「國防部對軍事司法系統有信心。總統作為三軍統帥，是軍事司法系統的組成部分，有權對此進行權衡。」

但許多官員向CNN透露失望之情，認為此次特赦可能破壞軍事部門的指揮權，並影響軍隊文化。國防部長埃斯柏（Mark Esper）和其他高級軍官曾進言川普，特赦將破壞軍事司法系統，還會影響軍紀並動搖美國盟友對美軍的信心。並認為川普錯將戰爭罪當成「愛國主義」的表現。

陸軍中尉洛倫斯於2013年被判二級謀殺罪，原因是命令他的士兵向3名騎摩托車的阿富汗平民開槍；海軍海豹部隊的加拉格爾則是因與屍體合影而被降職，同時因預謀殺人和謀殺未遂，受到軍事法庭審判，但最後無罪釋放；陸軍少校戈爾斯坦被指控於2010年謀殺了一名阿富汗男子，他雖認罪，但聲稱自己僅是遵從上級指令。

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