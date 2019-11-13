局勢激化出現「極端暴力」華裔學者：中國正將香港推向內戰

美國華裔學者章家敦認為，中國正在將香港推向「內戰」。（法新社）

2019-11-13 13:43:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港週一爆發「大三罷」，當天上午傳出西灣河男子遭警方槍擊中傷，下午則有群眾口角時遭到潑油點火，衝突狀況比起過去更加激化，專注於中國議題的美國華裔學者章家敦認為，中國正在將香港推向「內戰」。

根據《美國之音》報導，章家敦指出，林鄭月娥稱抗議者是「人民的公敵」，此話是種「文革式的挑動性語言」，而先前林鄭則是先後與習近平和主管港澳事務的高官韓正見面，表明中共顯然在控制香港事件走向，掌握著下手的時機，與此同時，廣大的香港社會正在以某種方式反對林鄭月娥與中國，同時也開始看到「極端暴力」的行為，這種狀況或許在雙方都有出現。

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假如香港局勢未來日漸激化，甚至成為內戰戰場，章家敦認為北京有可能派兵到香港，而香港是「游擊戰的理想場所」，因為絕大多數香港群眾是支持「游擊戰士」的，每棟公寓大樓都可能是一座要塞，游擊隊員可向中國軍隊投擲炸藥或炸彈，接著消失在房舍或巷弄內，章家敦指稱，習近平肯定不會想讓他的「第一場戰爭」以死傷數千名士兵做為代價。

章家敦指出，中共很有可能會耗盡耐心，動用解放軍或者武警部隊進入香港來重建秩序，未來香港形勢會越來越糟，內戰氣氛越來越濃。

章家敦指出，目前開始看到「極端暴力」的行為，這種狀況在雙方都有出現。（美聯社）

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