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香港城大校長郭位是中研院院士 台大教授：替中研院感到羞恥

身為台灣中研院院士的台籍校長郭位，在城大遭警襲後仍神隱至今。（資料照）

身為台灣中研院院士的台籍校長郭位，在城大遭警襲後仍神隱至今。（資料照）

2019-11-13 07:13:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港城市大學昨日遭到港警攻擊，朝校園發射多枚催淚彈、橡膠彈，甚至有指揮官以擴音器大喊「打頭」後朝學生開槍，但是身為台灣中研院院士的台籍校長郭位至今仍神隱。台大歷史系教授周婉窈對此直言，無法接受學生受害時，校方和教育界重量級人物神隱，不出來保護學生，不譴責警察破壞法治、凌虐學生。

周婉窈在臉書表示，今天誰養大了比恐怖分子和黑道更恐怖的「魔警」？黑道有時還盜亦有道，會自報姓名，不讓人死得不明不白，當警察可以拿掉編號時，香港的領導階層和社會菁英沈默；當警察可以蒙面抓人時，你們沈默；當警察實彈射擊，打中一位中學生，你們沈默；當警察闖入校園抓學生，你們沈默。

周婉窈批評：「你們就是沈默、沈默、再沈默，讓蒙面暴警完全可以為所欲為，每天都在拉下社會底線。現在攻入校園，圍捕學生，你們仍然沈默！」周婉窈表示，沈默是邪惡帝國的最佳幫手，也就是幫凶，那些神隱的教育界人士出賣了香港以及整個世代的香港人，「香港社會白給了你們高薪和名位」。

最後，周婉窈則是直言：「城市大學的校長是台灣中央研究院院士，從來就是神隱，我替中研院感到羞恥。」

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