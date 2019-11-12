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香港交通癱瘓 港鐵被擲汽油彈 列車受阻乘客下車驚險走軌道

港人今日發動「和你塞行動」癱瘓交通，多個港鐵車站關閉、部分路線暫停服務、調整班次。（彭博）

港人今日發動「和你塞行動」癱瘓交通，多個港鐵車站關閉、部分路線暫停服務、調整班次。（彭博）

2019-11-12 10:47:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港市民繼昨日（11日）大三罷行動後，今日（12日）再發動「和你塞行動」堵塞道路，至早上7時已有多個港鐵車站關閉、逾百條公車路線改道，交通一度癱瘓。警方一早在多個港鐵站部署人員戒備，有零星衝突。目前傳出在沙田站有列車受阻，乘客下車步行回站、紅磡站軌道被擲汽油彈事件。

綜合港媒報導，港鐵一早宣佈關閉葵芳站及西灣河站、暫停輕鐵3條路線，部分公車路線要臨時改道，此外，各區有超過130組被破壞的交通號誌仍在搶修，港島、九龍及新界部分道路封鎖，大老山隧道往九龍方向的全線封閉，造成用路人不便。

約7時50分左右，在港鐵油麻地站，有人一度按下緊急鈕，列車一度中斷行駛；港鐵西線錦上路站至屯門站、港鐵東線大圍站至大埔墟站、大圍站至沙田站暫停服務，列車班次亦有調整；黃埔站、東涌站一度關閉又重開，十時後旺角站、太子站宣布關閉。

在沙田站至大圍站的列車一度被阻礙，乘客由港鐵職員安排下，沿軌道步行回沙田站；紅磡站對面軌道則被被人投擲汽油彈，軌道未有受損，至於通車是否安全還要交給港鐵公司檢查。

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