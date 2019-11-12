遭警輪姦港女再控黑警：刻意洩漏案情、探人隱私、公開抹黑

少女透過律師發表聲明，透露疑似有關案件調查的細節，有意公開抹黑。圖為港警抓捕示威者，非新聞當事人。（路透）

2019-11-12 09:55:20

〔即時新聞／綜合報導〕近日香港網路瘋傳一名少女遭香港警察逮捕後遭到輪姦，而當事人律師報案指稱少女9月27日在荃灣警署被強姦。對此，少女透過律師韋智達（Vidler）發表聲明，強調香港警察公共關係科和不具名的「警方消息人士」透露疑似有關案件調查的細節，有意公開抹黑少女。

聲明中指出，少女在10月某日向警方報案，鼓起勇氣訴說她在荃灣警署內的遭遇，也忍受了警方對她鉅細靡遺且帶有侵略性的詢問，並接受了法醫調查及墮胎手術，法醫也從胎兒取得DNA做為樣本，要藉此辨別施暴者。不過在整個調查過程中，少女不斷向警方詢問案件進度，但有關調查小組卻拒絕向她提供任何詳情。

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少女在11月4日得知警方在沒有她的同意下，以搜查令獲取她的私人醫療紀錄，同時包括了案發前的醫療紀錄。然而香港警務處的《罪行受害者約章》，保障刑事案件受害者的隱私和尊嚴會在任何時候被尊重，但少女此時卻在不知情的狀況下被索取醫療紀錄，已是濫用警權。

少女針對警方搜查令訴諸法庭，發出搜查令的裁判官在11月5日早上得知消息後，立刻命令暫緩執行搜查令，裁判官更給少女頒布「匿名令」，禁止任何人直接或間接識別少女的身份違反匿名令可能被視為藐視法庭。

聲明中強調，少女為有關此案細節在網上洩漏而感到憂悶，警察公共關係科及「警方消息人士」選擇性地透露疑似有關案件調查的細節，並對證據作出負面評價，種種行徑讓客觀的旁觀者相信，此舉是有意公開抹黑少女並影響未來的起訴。少女認為，任何警方試圖貶損性暴力受害人名譽以及對證據作出負面評論的舉措都是令人不齒且具有冒犯性的，應給予最強烈的讉責。

少女最後則是要求警方立即停止他們不合法且極不專業的資料披露，以及停止評論有關她的案件，她希望自身隱私能夠被尊重。

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