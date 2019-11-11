香港人反抗》後座力強！唯美「彼岸花」漫畫寫實撼人心

2019-11-12 00:28:31

香港漫畫家門小雷以「彼岸花」的意象及富有詩意的筆觸精準描繪出香港實況。（圖擷取自臉書＿Little Thunder 門小雷/Little Thunder 門小雷授權）

〔即時新聞／綜合報導〕香港漫畫家門小雷昨（10）日在臉書分享香港反送中議題的漫畫作品，以短短14張圖精巧架構出龐大敘事線，全篇以「彼岸花」的意象貫穿，並以富有詩意的筆觸精準描繪出香港實況。讓網友看後紛紛驚嘆，其衝擊力與後座力之強、凄美又驚心動魄。

反送中議題演烈至今衝突不斷，香港社會之間的對立，也加深到了近乎撕裂的局面。數月以來，港警濫暴行徑層出不窮，各種疑點重重的命案也隨之浮現，包含墜樓卻沒濺血的屍體、善泅少女裸體浮屍海面等。

根據該則貼文，門小雷該漫畫作品以鮮艷、赤紅如血般的彼岸花作為作品封面。作品名為「本人在此特地聲明，謹此宣告」（2019），而句中缺少的受詞，疑似在暗示語者來不及講完，即被中斷。

第一幕是少女低頭看著手機、走在香港的街道上，就像尋常的路人。突然，電光火時之間，少女似乎瞥見了什麼，詫異地睜大了眼睛、嘴角微張。接著，畫面就直接跳轉到封鎖線後，少女倒下的地上鮮血淌流滿地，其中開出了一朵豔紅的彼岸花，而旁觀的路人則用手機記錄下了這一幕。

少女倒地後，鮮血淌流，其中開出了一朵豔紅的彼岸花，旁觀的路人以手機記錄下了這一幕。（圖擷取自臉書＿Little Thunder 門小雷/Little Thunder 門小雷授權）

下一張圖中，旁觀的路人手上的手機螢幕摔碎在地上，所有的路人也都變成了一朵朵鮮紅的彼岸花。畫面再跳轉，衝擊眼前的是，多到數不清的封鎖線，各種新聞上見到的命案場景接連一一閃現：陽台上被布袋套住的屍體、海上的浮屍、巨石上的裸女屍體。最後一幕則來到大片空白畫面，僅中間簡短寫著「香港特別行政區政府」（THE GOVERMENT OF THE HKSAR）字樣。

巨石上的裸女屍體。（圖擷取自臉書＿Little Thunder 門小雷/Little Thunder 門小雷授權）

貼文一出，網友紛紛驚嘆其後座力之強，「簡單、震撼」、「很凄美，亦很悲哀痛心」；也有網友點出「此花名彼岸花，即曼珠沙華，又名地獄之花」、「紅色彼岸花的花語是無盡的愛情，死亡的前兆，地獄的召喚」、「從沒想過連起來會是這樣的故事」、「感謝發聲。我們的傷痛」。

最後一幕則來到大片空白畫面，僅中間簡短寫著「香港特別行政區政府」（THE GOVERMENT OF THE HKSAR）字樣。（圖擷取自臉書＿Little Thunder 門小雷/Little Thunder 門小雷授權）

香港反送中抗爭至今已超過5個月，警方今（11）日在西灣河近距離以真槍實彈射擊明顯無構成直接威脅的示威者，其中1人危殆，舉世震驚。

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