無視北京抗議 捷克參議院議長擬大選後訪台

捷克參議院議長柯佳洛（前左）10月9日在我駐捷克代表處舉辦的國慶酒會致詞，並與駐捷克代表汪忠一（前右）合照，引發中國駐捷克大使張建敏抗議。圖為汪忠一夫婦與柯佳洛夫婦合影。（圖取自駐捷克代表處網頁roc-taiwan.org/cz）

2019-11-12 11:00:33

〔中央社〕儘管中國反對，捷克參議院議長柯佳洛日前受訪時表示，明年將依原訂計畫訪問台灣。他還說，北京顯然是擔心中國像蘇聯一樣解體，才對台灣議題這麼敏感。

捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）上月9日在我駐捷克代表處舉辦的國慶酒會致詞，並與駐捷克代表汪忠一合照，引發中國駐捷克大使張建敏抗議。

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針對此事，柯佳洛上月底分別接受捷克媒體Denik N及捷克電視台（Czech Television）訪問時表示，在中國眼中台灣不是一個獨立的國家，但這不代表國會議長不能與台灣的代表會面。北京對台灣議題如此敏感，顯然是擔心中國像蘇聯一樣四分五裂。

中國為報復布拉格計畫廢除與北京姐妹市協定的一中條款，過去半年多來接連取消布拉格愛樂（Prague Philharmonia）等4個捷克藝文團體在中國的演出行程，在捷克政壇造成軒然大波。

對此，柯佳洛表示，他向張建敏挖苦說，如果名稱有「布拉格」就要抵制，難道連布拉格火腿都不吃，提醒中國沒必要對「布拉格」這個字這麼敏感。

至於許多人警告，去了台灣後就再也無法訪問中國，柯佳洛說，如果真的這樣就是人權問題了。

柯佳洛強調，台灣企業在捷克的投資比中國還多，捷克業界有意跟台灣做生意，出訪台灣是為了捷克的利益，明年台灣總統大選後訪問台灣的既定計畫沒有改變。

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