不顧北京反對 捷克參議長規劃明年訪台

2019-10-13 12:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）日前出席我國慶酒會並致詞，隔天就遭到中國大使館關切抗議，不過柯佳洛認為這是和亞州國家交往的多樣化，且他規劃明年訪問台灣。外交部今天說，柯佳洛議長展現了捷克反極權壓迫的一貫精神，外交部對此表達感謝。

柯佳洛（Jaroslav Kubera）9日參加我駐瑞典代表處舉辦的國慶酒會，隔日中國大使館隨即遭大中國駐捷克大使館關切抗議。捷克媒體Denik 接著報導柯佳洛回應說，在參加台灣國慶酒會前，就有好多人警告他不要惹中國不高興，但參議院身為立法機構，他又隸屬反對黨，不就該制衡行政機構？

柯佳洛也規劃於明年初訪問台灣，強調此舉不是要與中國作對，而是將對亞洲國家的交往多樣化。

外交部發言人歐江安今天表示，對於柯佳洛議長不畏中國的無理阻撓，堅守民主自由價值，並以具體行動展現對台捷關係的支持，外交部高度肯定與感謝。

歐江安並形容，柯佳洛議長行動展現捷克自1989年「絲絨革命」以來，反對極權壓迫的一貫精神，令人推崇。有關柯佳洛議長明年初訪台一事，歐江安則說，外交部一向歡迎友人在適當時機訪問我國，強化雙邊合作，相關規劃確定後將進一步對外說明。

至於中國政府部門對中華民國台灣舉辦國慶相關活動的野蠻干預，外交部表達不齒與譴責。

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