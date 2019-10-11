國慶酒會台灣味 外賓讚不絕口

2019-10-11

外交部昨晚在台北賓館盛大舉辦一○八年國慶酒會，現場除了滷肉飯、小籠包等知名台灣美食外，今年風靡日本的珍珠奶茶也成為國宴中特製的披薩口味，現場還有精彩舞蹈，美食及精彩節目讓蔡英文總統及外賓讚不絕口。

今年出席國慶酒會的外賓包含瓜地馬拉共和國副總統卡培拉伉儷、史瓦帝尼王國總理戴安伯伉儷、聖克里斯多福及尼維斯國會議長柏金斯、帛琉共和國國務部長馬緹娜、美國傳統基金會創辦人佛訥等。據外交部統計，約有二五○○位政要出席共襄盛舉。（記者彭琬馨）

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