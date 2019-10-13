瑞典外交部談對中政策 提及「持續與台灣發展關係」

2019-10-13 09:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕瑞典繼9月成為第一個參與GCTF的歐洲國家後，瑞典外交部10月初向國會提出「對中國議題工作報告」，提及根據歐盟政策，應持續發展與台灣關係。

外交部今天發布新聞稿，轉述瑞典外交部10月2日向國會提出「對中議題工作報告」（Work on issues related to China）相關內容。該報告就當前中國在全球及雙邊事務對瑞典所造成的影響提出完整評估與建議。

報告指出，瑞典對中政策是基於2016年歐盟所發表的「對中戰略報告」，盼在經貿、環境與公共衛生議題與中國合作，同時將要求中國尊重法治、民主、人權、市場進入及以規範為基礎的多邊國際秩序。

報告並表示歐盟遵循「一中政策」，「與台灣維持的關係則應持續發展」。報告另提及，中國政府情報單位特別針對中國難民，及來自西藏、新疆及台灣的人民與組織機構等，進行各種滲透及情蒐。

外交部今表示，對於瑞典外交部提及與台灣持續發展關係，表示肯定。外交部也說明，近來我國與瑞典關係持續提升，不斷擴充實質合作領域，例如瑞典今年9月首度參與台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）因應假訊息的國際工作坊，彰顯兩國共享民主人權的普世價值。

外交部強調，未來我國將與瑞典持續提升各領域的合作，共同維護民主體制。

另，歐盟執委會今年3月12日公布歐中關係戰略展望文件，將中國定位為戰略經濟夥伴、同時也是經濟競爭對手，並提出10點行動計畫要「重新平衡」歐中關係，外界形容此為歐盟對中態度大轉彎。

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