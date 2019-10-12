縮了？ NBA上海賽爆滿 耿爽這回應讓中國網友崩潰

2019-10-12 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）挺港言論讓中國官方、網友發起抵制NBA，但10日在上海舉辦的NBA中國熱身賽卻幾乎座無虛席，讓不少中國網友痛斥同胞「丟臉」。眼看自家人仍對NBA球賽相當捧場，中國外交部發言人耿爽11日被詢問相關問題時，回應似乎有所軟化，也讓不少中國網友看了崩潰，「沒辦法，球館爆滿啊！國家也沒辦法說了」。

湖人與籃網的NBA中國熱身賽10日在上海開打，雖受到莫雷挺港事件影響，央視、騰訊都不轉播這場比賽，兩隊的賽前宣傳與活動都遭取消，宣傳看板也被下架拆除，但比賽現場氣氛仍相當熱絡，現場座位也座無虛席，「用嘴巴抵制」的情況也讓中國網友相當崩潰。

眼看10日NBA中國熱身賽現場爆滿，耿爽11日在例行記者會再被詢問關於NBA事件的看法時，態度似乎有些軟化，「我願再次重申，無論在中國還是美國，還是世界其他國家，開展交流合作的一個重要前提就是要相互尊重」。耿爽強調，中國會一如既往地秉持開放包容的心態，在相互尊重、平等相待、互利共贏的基礎上同國際社會積極互動，也歡迎外國的機構和人士來中國開展交流與合作。

台灣網友見狀紛紛酸說，「哈哈哈哈哈哈 縮了 你看看」、「居然是中國跪舔」、「中共就是欺軟怕硬啊，碰到大國就跟鵪鶉一樣」、「就說支那外交部之前出來根本在耍蠢」。

中國網友則在虎撲留言崩潰，「這是開始退步了？不過沒辦法，昨天晚上我們賭輸了」、「主要昨晚臨陣倒戈的人太多了」、「昨晚之後就縮了！沒辦法，球館爆滿啊！國家也沒辦法說了」、「散了散了。 軟了」、「難道就要這樣過去了嗎」。

耿爽日前強硬表示，「和中方開展交流與合作，卻不了解中國的民意，這是行不通的。」

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