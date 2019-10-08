央視暫停NBA轉播 中國再嗆：不了解中國民意是行不通的

2019-10-08 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）近日發推文力挺香港反送中，讓中國網友火大揚言抵制，但NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）卻表態支持莫雷的言論自由。對此，中國外交部發言人耿爽回應稱，和中方開展交流與合作，卻不了解中國的民意，這是行不通的。

莫雷日前在推特上表態力挺香港反送中活動，讓中國人玻璃心碎滿地，發起抵制，隨後中國籃協及許多其他企業緊急切割，但美國不分黨派國會議員皆力挺莫雷發言。NBA總裁席爾瓦7日也強調，聯盟相當支持莫雷「行使言論自由」與「政治表達自由」的權利。中國《央視》8日見狀痛批席爾瓦，並宣布立刻暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播安排。

對此，有記者在今（8）天下午的中國外交部例行記者會提問：「中國央視現在決定取消轉播NBA的節目，我也看到了NBA方面對此進行了回應。中方是否在利用其影響，來妨礙言論自由呢？」

耿爽回應，中國駐休士頓總領館已經就休士頓火箭俱樂部有關人士的錯誤言論向對方提出了嚴正交涉，中國籃球協會以及休士頓火箭隊的中方合作夥伴都相繼發表了聲明，中方的立場已經非常清楚了。

耿爽還對提問記者說，建議你去關注一下一般中國民眾對此事的反應和他們的態度，「跟中方開展交流與合作，卻不了解中國的民意，這是行不通的」。

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