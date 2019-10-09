安倍晉三賀電疑雲 外交部：確有收到、不是假的

2019-10-09 13:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐福岡辦事處日前在國慶酒會時秀出日本正副首相賀電，後遭日方否認，引發國內批評烏龍。外交部今天表示，賀電由長期友人轉交，不是假的，惟並未經官方列入。外交部也坦言事前不知情，已要求福岡辦事處以「特急件」儘速繳交書面報告，完整說明。

福岡辦事處4日提前舉辦國慶酒會，現場螢幕秀出日本首相安倍晉三及副首相麻生太郎的賀文，還以「中華民國」稱呼台灣，十分罕見。但日本內閣官房副長官岡田直樹7日在記者會上回答新華社提問時說，首相沒發出此賀電。

外交部發言人歐江安今天說， 駐福岡辦事處的確有收到賀電，但基於台日互信，不方便進一步透露來源。歐江安也坦言，外交部事前不知情，因往例是在外館辦理國慶酒會後，才會報回本部。

外交部今並要求福岡辦事處以「特急件」儘速完整說明此案，以書面報告送到外交部，進一步審核查明。

媒體追問賀電是真是假？歐江安說，福岡辦事處「有收到」，但也認知到賀電沒有經過日方官方認證，所以不會列入紀錄。媒體追問那是否等同假的？歐江安說，「非官方和假的不一樣，我沒有說這份是假的，有人提供、不是假的」，希望不要在真假議題上打轉。據了解，相關賀文由地方人士轉交。

歐江安也反覆強調，外交部以嚴謹態度處理此事，必須經過完備程序，才會納入資料。

至於是否會有後續懲處與究責？歐江安強調，了解全貌才能釐清相關責任，她過程中並沒有使用「懲處」的用語，在看到報告、釐清狀況前，不會先假定過失，收到報告後也會很快向社會大眾報告。

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