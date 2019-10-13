暴增！ 白宮請願「承認台灣是國家」 連署達標3分之2

2019-10-13 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮連署請願網站7日出現一個呼籲「美國正式承認台灣為獨立國家」的請願提案，若在11月6日前達成10萬人次連署，美國政府就會受理，進行回覆。原先12日中午有4萬3千多人連署，不過截至13日0時0分，已超過7萬1000多人連署。

美國白宮「WE the PEOPLE」網站10月7日經署名「K.W.」的網友發起連署，內容提及：2300萬台灣人居住在台灣，這是一個擁有60年自治權的島國，台灣是其他亞洲國家效仿的榜樣。1996年，台灣在投票選舉第一屆總統大選時從獨裁政權過渡到民主制，沒有流血衝突。

另該內容指出，台灣是美國的盟友，在災難期間透過人道主義援助和救援隊向其他國家提供援助。台灣也是太平洋地區的戰略合作夥伴，更是幫助遏制中國的重要盟友。現在是時候讓2300萬台灣人參加聯合國了（台灣是唯一沒有聯合國代表的國家），只有在美國正式承認該國的情況下，這種情況才會發生，因此其他國家也會效仿。

截至13日0時0分，該網站已有7萬1634位網友參與連署，尚缺2萬8000多份連署書就能成案，當在30天內、11月7日前收集完10萬份連署書後，美國政府須依法在連署書設立之日起算60天內，也就是在12月7日之前應公開回應此請願內容。

我外交部也對該請願案表示，已注意此項請願提議，相關請願案為美國民眾自發性活動，我國政府表示尊重。外交部將密切注意請願案的後續發展，未來也將持續透過台美現有良好合作基礎與機制，深化雙方在各領域的友好夥伴關係。

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