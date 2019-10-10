國慶酒會「珍奶、蚵仔煎口味披薩」 小英親嘗推薦：真的很好吃

總統蔡英文（前）10日晚間出席在台北賓館舉行的國慶酒會，並邀請史瓦帝尼王國總理戴安伯（Ambrose Mandvulo Dlamini）伉儷（後）等外賓，一起品嘗包種茶口味冰淇淋。（記者廖振輝攝）

2019-10-10 19:46

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部今晚在台北賓館盛大舉辦國慶酒會，除滷肉飯、小籠包等知名台灣美食外，今年風靡日本的珍珠奶茶也成為國宴中特製的披薩口味，此外還有特別的蚵仔煎披薩。總統蔡英文陪同外賓品嘗時特地向外賓介紹珍奶披薩，被媒體問到哪種披薩口味好吃時，蔡總統特地停下腳步跟媒體說，「蚵仔煎（口味）真的很好吃，珍奶也很棒！你們一定要去吃吃看」。

108年國慶酒會今晚在台北賓館盛大展開，酒會中的佳餚結合國內外元素，除原本就知名的台灣美食小籠包、滷肉飯、金門高粱調酒之外，今年還有包含珍奶、蚵仔煎、大腸包小腸等特製口味的披薩，引起不少外賓注意，披薩攤位前大排長龍；此外，利用台灣茶為元素、特製的低熱量冰淇淋，也讓品嘗過的蔡總統讚不絕口。

另外，今年國慶酒會上還有台灣民俗活動捏麵人、折氣球，蔡總統獲贈一個「小版小英」氣球時跟媒體說，「我覺得有像」。

蔡總統晚間陪同瓜地馬拉副總統卡培拉伉儷、史瓦帝尼總理戴安伯伉儷等人，品嘗滷肉飯、巧克力、冰淇淋與披薩等攤位，蔡總統大讚冰淇淋口感綿密清爽，也逐一向外賓介紹各種披薩口味，在得知蚵仔煎口味的特製披薩時，蔡總統驚奇的說「原來蚵仔煎也可以做成披薩」，還特地向媒體推薦「真的很好吃」，吃了披薩的外賓則大讚「經典口味的披薩很好吃」。

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總統蔡英文（前）10日晚間出席在台北賓館舉行的國慶酒會，並邀請史瓦帝尼王國總理戴安伯（Ambrose Mandvulo Dlamini）伉儷（後）等外賓，一起品嘗包種茶口味冰淇淋。（記者廖振輝攝）

外交部今晚舉辦國慶酒會，日前風靡日本的珍奶也成為國宴中特製的披薩口味，品嘗過的蔡總統說「珍奶（披薩）也好吃」。（記者彭琬馨攝）

外交部今晚舉辦國慶酒會，酒會中請來氣球攤販。蔡總統獲贈一個「小版小英」氣球時跟媒體說，「我覺得有像」。（記者彭琬馨攝）

國慶酒會10日晚間在台北賓館舉行，舞者表演精彩舞蹈。（記者廖振輝攝）

副總統陳建仁伉儷（右2，右1）10日晚間出席在台北賓館舉行的國慶酒會，招待外賓。（記者廖振輝攝）

國慶酒會10日晚間在台北賓館舉行。（記者廖振輝攝）

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