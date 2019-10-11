我國駐丹麥代表處國慶酒會 丹麥前財稅部長：支持自由民主台灣

2019-10-11 00:10

〔國際新聞中心／綜合報導〕今日是我國108年國慶，我國駐丹麥代表處於當地時間9日晚間（台灣時間10日凌晨）舉辦國慶酒會，前丹麥財稅部長霍夫曼（Svend Erik Hovmand）、丹麥人民黨前黨魁皮雅‧柯斯加（Pia Kjærsgaard）等丹麥政要皆應邀出席。霍夫曼致詞時還特別提到，支持民主自由的台灣。

駐丹麥代表處表示，九日晚間舉辦的國慶酒會，由台灣留學生引領國旗進場、播放國歌拉開序幕，讓許多僑胞相當感動。之後我國駐丹麥大使李翔宙也領唱丹麥國歌，展現兩國人民深厚的友誼。

駐丹麥代表處表示，他們特別請到知名藝術家張春發教授，在現場以國畫筆法替霍夫曼與皮雅‧柯斯加素描，張春發以簡單的筆法，快速勾勒出兩人的神韻，讓現場丹麥賓客嘖嘖稱奇。而國慶酒會的最高潮為大使李翔宙親自表演擊鼓，並與全場台灣人同唱耳熟能詳的台語歌〈快樂的出帆〉。之後，現場賓客聽著台灣藝文關懷協會團員演奏的〈高山青〉，與身穿原住民服飾的姑娘們共舞，同祝中華民國生日快樂。

我國駐丹麥代表處指出，前丹麥財稅部長、「台丹協會」會長霍夫曼（Svend Erik Hovmand）在致詞時表示，支持民主自由的台灣，尤其是在目前香港緊繃的狀態之下。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法