日相安倍之母連3年參加我駐日代表處國慶酒會

2019-10-08 21:57

〔駐日特派員林翠儀／東京八日報導〕駐日代表處八日晚間在東京提早舉行國慶酒會，日本首相安倍晉三的母親安倍洋子連續第三年親臨會場，駐日代表謝長廷表示，年事已高的洋子夫人本來今天預定去看醫生，但還是親自來了。

今天的國慶酒會有「日本台灣交流協會」會長大橋光夫、日本國會「日華議員懇談會」會長古屋圭司、以及約110多位日本參、眾議員親自撥冗與會，另有七十多位議員由秘書代理出席。此外，教廷、宏都拉斯、瓜地馬拉、帛琉、馬紹爾群島等我邦交國以及與我國理念相近國家的使節等均出席祝賀，日本主流媒體及社會各界重要貴賓及旅日僑胞等共計約1700人出席，冠蓋雲集，場面盛大。

洋子夫人不但到場力挺台灣，還上台致詞，她再次感謝台灣在東北大地震和熊本地震時的支援，她表示，台日長期以來建立深化且友好的關係，希望這樣的關係能長久持續下去。除了洋子夫人，安倍的胞弟岸信夫也親自到場致意，並和母親、謝長廷一起接受媒體拍照。

日本目前正在召開秋季臨時國會，雖然在會期間相當忙碌，但今天有一一○多位眾參議員親自出席，包括日本超黨派國會議員「日華議員懇談會」會長古屋圭司、日台親善協會會長衛藤征士郎，不但出席今晚東京的酒會，明天一早還率領近30位國會議員搭機趕到台灣，參加今年的雙十國慶，古屋在致詞時表示，今年將首度與在台日僑學校的學生一起參加國慶花車遊行，也將和建國中學的學生們會面交流。古屋一行也將參加「玉山論壇」，將在會中呼籲共享自由、法治與人權等普世價值的各國應更加團結一致、強化印太戰略之安保合作。

今天親自出席的國會議員還有台裔參議員蓮舫、小澤一郎、片山虎之助等重量級議員，旅日女星翁倩玉到場時，還引起媒體一陣搶拍。

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