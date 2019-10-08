國慶賀電風波 謝長廷：台灣只要有外交突破 中國必抗議

2019-10-08 23:03

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕我國駐日福岡辦事處在4日舉辦的國慶酒會中公布日本首相安倍晉三和副首相麻生太郎署名的賀電，引起中國跳腳，日本官房副長岡田直樹7日在中國媒體逼問下表示「安倍總理並未送出賀電」，此事也引起國民黨立委跟著跳腳，還批評指駐外單位「見獵心喜，好大喜功大」，駐日代表謝長廷8日晚間接受訪問時表示，日方僅說沒有發賀電，但並未說賀電是「假的」，台灣只要有外交突破，中國一定會抗議。

謝長廷表示，此事他事前並不知情，但他覺得最重要的是不是真的，如果是假的當然很嚴重，但（賀電）如果是真的，那就是「外交」。他還指出，日方僅說沒有發賀電，但並未說賀電是「假的」，外交非常微妙，「他沒有說賀電是假的，假的是犯罪行為，那他這講法是什麼意思？這就是外交」。

謝長廷說，只要台灣有所突破的，中國一定會抗議，這也是必然的，像他們的副大臣去台灣，中國也曾抗議，但是我們不能說好大喜功為了突破就做假，這個非常重要，不然的話我們有些突破也是中國抗議，我們最重要的是要看是不是真的。至於福岡辦事處曝光的賀電是真是假？謝長廷說，福岡辦事處並未向他報告，也不需要向他報告，應該有直接向外交部或國安單位報告。

至於今天在東京舉辦的的國慶酒會，安倍是否有拍賀電，謝長廷則語帶玄機地說，「我們有展示就承認、沒展示就沒承認。」今天的會場上並未看到類似的賀電展示。

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