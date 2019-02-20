「不顧北京反對」照樣造句網爆紅 民進黨、王世堅搭風潮

2019-02-20 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨日表態將參選2020尋求連任，隨後有媒體以「不顧北京反對」為標題報導此事，並引起爭議；對此，今日出現各界人士及不少網友以「不顧北京反對」惡搞出各式造句，諷刺北京「多管閒事」。甚至有網友「不顧北京反對」創立了《不顧北京反對》臉書粉絲團，令其他網友笑翻。

蔡英文昨日受《CNN專訪》表態尋求連任，隨後有媒體以標題「不顧北京反對 CNN：蔡英文將尋求連任 有勝選自信」報導此事，引發輿論抨擊，也在今日掀起一股「不顧北京反對」照樣造句風潮。

民進黨粉專在今日分享蔡英文總統直播時，就發文表示「不顧北京反對，蔡英文總統正在直播中」，連「柯黑大魔王」、台北市議員王世堅，批評柯文哲時也不忘Kuso表示「不顧北京反對，阿堅一定要揭穿柯文哲真面目！」

此外，網友也紛紛在臉書發文，表示「不顧北京反對，中午吃了一碗拉麵」、「不顧北京反對，今天是我生日」、「不顧北京反對，我要去健身了」、「不顧北京反對，今天早餐吃總匯套餐」；更有網友「不顧北京反對」成立了《不顧北京反對》臉書粉絲團，令其他網友笑翻。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/