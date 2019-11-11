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港警開槍傷人 特首林鄭月娥18時開記者會

針對「大三罷」及警開槍傷人等衝突事件，香港特首林鄭月娥將於下午6點召開者會。（美聯社）

針對「大三罷」及警開槍傷人等衝突事件，香港特首林鄭月娥將於下午6點召開者會。（美聯社）

2019-11-11 17:18:07

〔即時新聞／綜合報導〕香港今（11日）爆發「大三罷」（罷工、罷市、罷課），造成全港一片混亂，多條交通要道及地鐵受阻，警民衝突也越演越烈，甚至出現警拔槍射擊黑衣人事件，針對今日多地衝突事件，香港特首林鄭月娥將於下午6點召開者會。

綜合香港媒體報導，香港西灣河今爆發警民衝突，警拔槍連射3槍實彈，造成2名男子受傷倒地，其中1人送醫命危，由於港警再度發生開槍傷人，引發國際關注，美國共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）在推特上痛批港警行徑令人髮指，這是「天安門廣場2.0﹣這不是警隊，這是鎮壓自由，反民主的部隊」

總統蔡英文也都在臉書上表示：「政府不該對手無寸鐵的人民開槍，開槍只會惡化問題。」

對此港府表示，香港特首林鄭月娥將於下午6點在在行政長官辦公室地下大堂會召開者會，預期特首本人將針對今日「大三罷」，以及警員開槍事件做出回應。

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