香港大三罷多區爆衝突 中大、理大一度遭丟催淚彈（不斷更新）

2019-11-11 17:14:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港人今日（11日）發起「大三罷」（罷工、罷市、罷課），示威群眾早上7點開始阻塞道路、癱瘓各區交通，期間有警員以實彈射傷民眾，1名男子情況危急送醫；示威者中午往中環、旺角、沙田聚集，多區爆發警民衝突。

綜合港媒報導，全港各區今早有示威群眾以路障、雜物或步行方式堵住道路；多間大學先後宣布停課，中大、理大校園內一度被鎮暴警察發射催淚彈。中大宣布明天繼續停課。

【17:00】在旺角登打士街，有男子疑因偷拍攝遭示威者「私了」，右眼受傷，他稱自己只是經過，並非採訪。該男子自稱是港人、台灣聯合報的記者。

【16:43】示威者在金鐘力寶中心至警總一帶夏慤道設置路障，多名鎮暴警察於香港警察總部附近的天橋觀察，未有進一步行動。

【16:37】在黃大仙，黃大仙廟對面有人向警方投擲汽油彈。

【16:30】在金鐘太古廣場外，一批示威者將電箱破壞。金鐘道沿路也有示威者設立路障。

【16:25】香港中大、浸大宣布明天繼續停課。

【16:12】在中環，鎮暴警察在中環一帶清理路障，並不斷推進，已由畢打街德輔道中交界行至滙豐總行外。

【16:00】在旺角，水炮車一度向彌敦道人群射水，其後離開。

【15:50】網上流傳警方已取得搜查令，將進入中大及理大搜查。

【15:48】港鐵表示，因應機管局及政府要求，今日晚上7時起至尾班車，機場快線只提供香港站至機場站來回，不停靠九龍站、青衣站、博覽館站。

【15:48】在旺角，鎮暴警察施放催淚彈，驅散示威人群。

【15:40】中環，一批示威者在德輔道中佔路聚集，警方再發射催淚彈驅離。

【15:36】中環，有人士在砵典乍街的中銀分行外縱火，火勢約2公尺高。

【15:30】在旺角，水炮車及銳武裝甲車到達彌敦道及亞皆老街交界，數次射水清場。

【15:25】港鐵黃埔站臨時關閉，列車不停。

【15:11】西灣河一帶已不見示威者或圍觀市民，陸續恢復交通。

【14:53】鎮暴警查推進至西灣河筲箕灣道，並用擴音器要求在場人士盡快離開。

【14:43】防暴警察到場，太安街與筲箕灣道交界處有黑油。急救員提醒記者，路中心有一個瓦斯罐，應站遠一點，以保安全。

【14:37】示威者於西灣河正嘗試堵住太安街與東區走廊交界。

【14:30】中環仍有大批示威者，在德輔道中交易廣場附近來回走動、高呼口號。部份人是上班族服裝，現場目測有上百人。

【14:20】有大批警員在歌詩舞街後巷攔截2女1男，其中一名女示威者呼吸困難，需要另一名女示威者遞水喝。隨後多名警力增援，並持胡椒水驅趕記者。

【14:18】西灣河一名中年男子疑拍攝示威者，遭打傷頭部「私了」，被救護人員送上擔架床。

【14:14】旺角示威者到處堵路，並向深水埗方向前進。

【14:07】中環環球大廈關門。

【14:00】警方大埔太和路發射多枚催淚彈。

【13:54】中環一帶多處仍有大量示威者及圍觀群眾，高叫口號並架設路障。

【13:49】在中環，有示威者於干諾道中一帶設路障，並放火焚燒。

【13:42】在中環，有示威者在干諾道中一帶的天橋上與警方對峙，疑傳出鎮暴槍的聲音，有記者採訪時被噴中胡椒水。

【13:38】理工大學起火猛烈，校內響起警報，消防員到場滅火。

【13:36】防暴警在中環先後舉起黑旗及橙旗，隨後發射催淚彈，並快速推進清場，大批市民及示威者四散，不少人都沒戴防毒面具。

【13:26】中環警民對峙，示威者組成傘陣對抗。

【13:16】在中環，民主黨立法會議員許智峯戴著眼罩，在德輔道中近畢打街與警方交涉，促警員讓路給市民，期間一名西裝男子與警員爭執被逮。

【13:15】理大紅隧出入口，示威者燃燒雜物阻礙警員向前推進。

【13:05】在葵涌，警員登上葵涌廣場天橋，並一度舉起黑旗，現場示威者四散離去。

【13:05】在西灣河聖十字架堂的執事陳玉良與警方交涉，在場圍觀群眾怒罵，指警方無理由進入私人地方。教友黎汶洛指控有一名被捕者鼻流出白色液體，不知是什麼傷勢。

【13:00】在旺角，鎮暴警察離開前用槍指向在場市民，離開後示威者再次堵塞彌敦道及亞皆老街的十字路口。

【12:55】在理工大學，警方再出示黑旗並施放催淚煙。另有一隊警察到紅磡天橋支援，理大內的示威者後退。

【12:55】在西灣河，鎮暴警察進入聖十字架教堂逮捕幾名年輕人。有教友表達不滿，指年輕人來祈禱不應被捕，又稱教會是私人地方，質問警方為何可以進入。

【12:48】鎮暴警察中環畢打街德輔道中一帶，向群眾發射多枚催淚彈。現場不少人都沒戴口罩而逃入室內，義務急救員為在場市民清洗眼睛。

【12:40】在中環，鎮暴警察進行逮捕動作，期間發射胡椒水，多名市民及記者被射中。

【12:40】在紅磡，鎮暴警察再向理大校園內舉槍，示威者在防線後蹲下。

【12:36】鎮暴警察在中環出示黑旗。現場聚集群眾沒有散去，警員在場至少逮捕1人。

【12:32】在沙田新城市廣場外，大批示威者聚集。

【12:30】在理工大學，防暴警在紅磡天橋出示黑旗警告。

【12:25】在旺角，示威者發起「執錢」行動，在彌敦道、惠豐中心對面聚集，路面交通再度阻塞。

【12:28】在中環環球大廈對面，大批市民戴上口罩集結、高喊口號。鎮暴警察高舉藍旗，稱現場民眾正參與非法集會，要求離去否則將動用武力。

【12:12】早上發生槍響的西灣河現場，鎮暴警察與市民及示威者持續對峙，警方一度高舉黑旗警告會施放催淚彈。

【11:45】有港民發起在中環一起吃飯的行動，現場已有6、70名鎮暴警察在遮打花園戒備，並登記市民的身份證。

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