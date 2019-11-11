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支持港警開槍 中國官媒總編竟嗆解放軍隨時可進香港

中國官媒環球時報總編輯胡錫進支持港警實彈鎮壓。（微博擷圖）

中國官媒環球時報總編輯胡錫進支持港警實彈鎮壓。（微博擷圖）

2019-11-11 16:45:48

〔記者陳成良／台北報導〕港警在毫無警示下，向手無寸鐵的香港示威者開槍，震驚國際社會，不過中國官媒環球時報總編輯胡錫進卻認為輿論焦點集中在員警開槍，「令人感到噁心」，他除了力挺開槍港警外，還嗆聲「武警部隊和解放軍駐港部隊在必要時隨時可以進入香港直接增援」。

胡錫進在微博發文表示，員警開槍也向香港其他暴徒發出明確信號，圍攻員警是要承擔包括被現場擊斃等各種法律風險。他指出，香港媒體和西方媒體把焦點全都集中在員警開槍上，淡化暴徒的違法犯罪惡行，「這樣的輿論引導令人感到噁心」。

胡錫進並要港警「什麼都不用怕」，因為「武警部隊和解放軍駐港部隊，在必要時隨時可以按照基本法規定進入香港直接增援。」

另外，針對香港科技大學傳出有「內地」學生遭到毆打，胡錫進10日在微博出言恫嚇，強調「誰打『內地』孩子，雖遠必懲。」

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