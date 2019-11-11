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「天安門廣場2.0」 美參議員痛批港警實彈鎮壓

港警至少以3發實彈射向民眾，其中一名手無寸鐵的黑衣人腹部中槍倒地。（影片擷圖）

港警至少以3發實彈射向民眾，其中一名手無寸鐵的黑衣人腹部中槍倒地。（影片擷圖）

2019-11-11 15:15:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港市民今日（11日）發起「大三罷」，在各區癱瘓交通，港警在驅離群眾時，連開3槍，造成2名示威者受傷，其中一人「一度心跳停頓要接受心肺復甦術」，目前仍在觀察中。對此，美國共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn ）在推特貼文，痛批港警行徑令人髮指，這是「天安門廣場2.0﹣這不是警隊，這是鎮壓自由，反民主的部隊」（Tiananmen Square 2.0 — This is no police force, it is a freedom suppressing, anti-democracy squad）。

布萊克本在推特轉貼大量有關香港今早情況的報導，包括西灣河警員開槍、交通警員駕電單車衝向示威者等。有網友留言表示「中國自從1989年以來都是殺人政權，至今沒變。全球要覺醒，對抗這個想把恐懼及極權主義散播全球的暴政」，「這再也不是一支香港執法隊伍」。

目前美國國會正審理《香港人權及民主法案》，法案在眾議院極速通過後，現待參議院排期審議。有人回應布萊克文的規文時稱，「是時候通過法案了」。

此外，英國保守黨人權委員會成員普爾福德（Luke de Pulford）也在推特，批評港警開槍、騎車試著輾過抗爭者，是難以置信的悲劇，今天是香港歷史上最黑暗其中一天，國際社會尤其英國，一定要行動。

美國參議員布萊克本在推特痛批實彈鎮壓，是「天安門2.0」的暴行。（翻攝自推特）

美國參議員布萊克本在推特痛批實彈鎮壓，是「天安門2.0」的暴行。（翻攝自推特）

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