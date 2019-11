「天安門廣場2.0」 美參議員痛批港警實彈鎮壓

港警至少以3發實彈射向民眾,其中一名手無寸鐵的黑衣人腹部中槍倒地。(影片擷圖)

2019-11-11 15:15:18

〔編譯陳成良/綜合報導〕香港市民今日(11日)發起「大三罷」,在各區癱瘓交通,港警在驅離群眾時,連開3槍,造成2名示威者受傷,其中一人「一度心跳停頓要接受心肺復甦術」,目前仍在觀察中。對此,美國共和黨參議員布萊克本(Marsha Blackburn )在推特貼文,痛批港警行徑令人髮指,這是「天安門廣場2.0﹣這不是警隊,這是鎮壓自由,反民主的部隊」(Tiananmen Square 2.0 — This is no police force, it is a freedom suppressing, anti-democracy squad)。

布萊克本在推特轉貼大量有關香港今早情況的報導,包括西灣河警員開槍、交通警員駕電單車衝向示威者等。有網友留言表示「中國自從1989年以來都是殺人政權,至今沒變。全球要覺醒,對抗這個想把恐懼及極權主義散播全球的暴政」,「這再也不是一支香港執法隊伍」。

請繼續往下閱讀...

目前美國國會正審理《香港人權及民主法案》,法案在眾議院極速通過後,現待參議院排期審議。有人回應布萊克文的規文時稱,「是時候通過法案了」。

此外,英國保守黨人權委員會成員普爾福德(Luke de Pulford)也在推特,批評港警開槍、騎車試著輾過抗爭者,是難以置信的悲劇,今天是香港歷史上最黑暗其中一天,國際社會尤其英國,一定要行動。

Freedom loving people of Hong Kong are being repressed by Communist China. Your propaganda won’t work here. #FreeHongKong https://t.co/SWlB8faHNE — Sen. Marsha Blackburn (@MarshaBlackburn) 2019年11月6日

美國參議員布萊克本在推特痛批實彈鎮壓,是「天安門2.0」的暴行。(翻攝自推特)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法