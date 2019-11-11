慎入！香港街頭暴力升級 民眾口角遭潑油點燃瞬成火球

有香港民眾因立場不同發生爭吵，遭人灑油點火，瞬間化成火人，全身燒傷送醫。（圖擷自Twitter）

2019-11-11 15:40:21

〔即時新聞／綜合報導〕香港今（11日）爆發「大三罷」（罷工、罷市、罷課），造成全港一片混亂，多條交通要道及地鐵受阻，警民衝突也越演越烈，甚至出現警拔槍射擊黑衣人事件，中彈青年命危送醫，而立場不同民眾之間的暴力行為也升級，傳出有香港民眾立場不同發生爭吵，遭人灑油點火，瞬間化成火球，全身燒傷送醫。

綜合香港媒體報導，今中午香港馬鞍山附近爆發暴力事件，1名身穿綠衣親政府派男子與在場香港民眾爆發口角，進一步引發肢體衝突，綠衣男嗆稱自己是中國人，嗆周圍民眾不配當中國人，在場民眾反嗆自己是香港人，要男子回大灣區，綠衣男靠近嗆聲民眾時，突然有黑衣人對其潑油點火。

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綠衣男瞬間化成一團火球，一旁民眾四散，著火男子脫衣滅火後，被送往鄰近醫院治療，港警介入調查中。

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