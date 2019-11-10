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英國洪災水深及腰致1死 300屋泡水千人撤村
2019-11-10 13:22:36
〔即時新聞／綜合報導〕英國在當地時間7日降下暴雨導致洪災，迄今有部分城市仍受水患侵擾，整個村落的房屋都泡在一片黃濁的泥水中，水深及腰，目前已知有位女性前官員罹難。面對這場數十年來最嚴重的洪災，當局已下令相關村落700位居民撤村。
綜合媒體報導，英國這場暴雨連續2日重創英格蘭中部地區、約克郡，英格蘭北部的班次也受到影響，但頓河（River Don）周圍地區的洪災警報也未解除。英國氣象局預報員馬可波唐加（Marco Petanga）表示，雪菲爾市（Sheffield）過去36小時已降下84毫米的雨量，這幾乎是約克郡的月平均降雨量。
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而當地的市議會也已成立救災休息中心，讓無家可歸的村民能暫居一處避難。根據英國環境署（Environment Agency）統計，至少有300棟房屋被淹沒，約克郡有1600人撤離，且相關機構已展開救援工作。
不過當地居民對政府救災動作感到不滿，在警報發布前，各地早已傳出災情。有受災民眾表示，洪水在8日侵襲村落，道路全被淹沒，只能將貴重物品和衣物搬到高處，並以最快速度逃離家園，「我還不知道何時能回家」。
而當地備受尊崇的前警長安妮霍爾（Annie Hall）則在這場洪災中不幸罹難，相關人士皆感悲痛萬分。安妮的屍體在暴雨後隔日，於河水下游發現。
英國首相強森也在當地時間8日視察災區，他認為這場洪災並不構成國家緊急狀態，但政府已撥出26億英鎊經費，用於大規模防洪和相關計畫。