南歐暴雨洪災 西班牙、義大利3死4失蹤

2019-10-23 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕南歐地區近日降下暴雨引發洪災和土石流，西班牙、法國和義大利分別傳出嚴重災情，西班牙及義大利已有人員傷亡。

綜合外媒報導，西班牙東北部加泰隆尼亞地區在2個月內遭遇第2場暴雨，河川氾濫釀災，阿雷尼斯-德蒙特（Arenys de Munt）小鎮一名70歲男子駕車被困洪水中，數小時被發現陳屍岸邊；弗蘭科利河（River Francolí）潰堤沖走一棟平房，當時屋內有一對母子；截至目前已知有1人死亡，4人下落不明。

暴雨也在義大利造成嚴重破壞，北部週二山洪暴發，已造成2人死亡，其中1人為計程車司機，因道路遭洪水沖塌而喪命。皮埃蒙特（Piedmont）大區已要求河畔城市亞歷山德里亞（Alessandria）進入緊急狀態。

利古里亞（Liguria）大區的暴雨導致土石流和河流潰堤，有一座橋被洪水沖走，熱那亞省坎波利古雷（Campo Ligure）一棟民宅遭土石流沖垮，在災難發生前，屋主夫婦2人在睡夢中被飼養的貓咪吵醒，幸運逃過一劫。

法國南部有10個地區處於橘色警戒狀態，貝濟耶（Béziers）和那邦尼（Narbonne）部分地區淹水，道路封鎖。奧爾布河（River Orb）水位已上升到危險等級。據預報員表示，過去24小時雨量達240毫米，刷新50年紀錄。

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