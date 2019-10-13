哈吉貝肆虐日本新幹線泡水中 直升機搶救受困災民

〔即時新聞／綜合報導〕今年第19號颱風「哈吉貝」強勢襲日，造成多地出現慘重災情，目前除傳出10死16失蹤、逾百人受傷，超過1000毫米的大雨也引發隸屬日本第一長河川水系的千曲川氾濫，導致沿途的橋梁崩塌，就連JR東日本的新幹線也遭淹沒；附近道路、住宅也被河水入侵，自衛隊為此出動直升機救援災民，日本首相安倍晉三今天也下令成立緊急救災小組。
已10死128傷 日相成立緊急救災小組
強颱哈吉貝襲日，威力堪比61年前造成逾1200人死亡的強颱艾達（Ida，日本命名為「狩野川」），破紀錄的雨量也在多地引發淹水災情，根據日媒最新消息，哈吉貝颱風已在宮城縣、福島縣、群馬縣、千葉縣等28府縣造成10死16失蹤128傷，同時也讓隸屬日本第一長河川「信濃川」水系的千曲川氾濫成災，並造成堤防潰堤，護岸以及道路的一部分通通被河川吞噬消失，許多靠近河川的住宅，一樓也紛紛被淹沒，住戶只能爬上陽台揮手求救，自衛隊為此出動直升機，救援在災區受困的居民。
淹水災情也對JR東日本新幹線造成災情，受千曲川氾濫影響，長野市赤沼的新幹線車廂被泡在水中，情況嚴重到工作人員無法靠近，難以判斷車廂狀況，也無法進行維修作業。除此之外，哈吉貝襲日也造成首都圈23萬戶停電，8縣的1.3萬戶停水。
日本政府今天上午也在首相官邸（行政中心）召開相關閣僚會議，針對哈吉貝為大範圍地區帶來嚴重災情，日本首相安倍晉三表示，今日將成立緊急災害對策本部（緊急救災小組），除了警察、消防、海上保安廳，2萬7000名自衛隊員也將全力投入救災。
長野 千曲川氾濫 流域の広い範囲で浸水 自衛隊ヘリが救助活動https://t.co/gYK1W7rNVH#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/ADVz2rNq2W— NHKニュース （@nhk_news） 2019年10月13日
長野県上田市を走るローカル線の「上田電鉄」によりますと、13日午前８時ごろ、別所線の千曲川にかかる橋りょうの一部が崩落しているのが確認されたということです。https://t.co/MDiNVRVtup#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/lax3hEWdMP— NHKニュース （@nhk_news） 2019年10月13日