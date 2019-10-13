哈吉貝肆虐日本新幹線泡水中 直升機搶救受困災民

2019-10-13 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕今年第19號颱風「哈吉貝」強勢襲日，造成多地出現慘重災情，目前除傳出10死16失蹤、逾百人受傷，超過1000毫米的大雨也引發隸屬日本第一長河川水系的千曲川氾濫，導致沿途的橋梁崩塌，就連JR東日本的新幹線也遭淹沒；附近道路、住宅也被河水入侵，自衛隊為此出動直升機救援災民，日本首相安倍晉三今天也下令成立緊急救災小組。

已10死128傷 日相成立緊急救災小組

強颱哈吉貝襲日，威力堪比61年前造成逾1200人死亡的強颱艾達（Ida，日本命名為「狩野川」），破紀錄的雨量也在多地引發淹水災情，根據日媒最新消息，哈吉貝颱風已在宮城縣、福島縣、群馬縣、千葉縣等28府縣造成10死16失蹤128傷，同時也讓隸屬日本第一長河川「信濃川」水系的千曲川氾濫成災，並造成堤防潰堤，護岸以及道路的一部分通通被河川吞噬消失，許多靠近河川的住宅，一樓也紛紛被淹沒，住戶只能爬上陽台揮手求救，自衛隊為此出動直升機，救援在災區受困的居民。

淹水災情也對JR東日本新幹線造成災情，受千曲川氾濫影響，長野市赤沼的新幹線車廂被泡在水中，情況嚴重到工作人員無法靠近，難以判斷車廂狀況，也無法進行維修作業。除此之外，哈吉貝襲日也造成首都圈23萬戶停電，8縣的1.3萬戶停水。

日本政府今天上午也在首相官邸（行政中心）召開相關閣僚會議，針對哈吉貝為大範圍地區帶來嚴重災情，日本首相安倍晉三表示，今日將成立緊急災害對策本部（緊急救災小組），除了警察、消防、海上保安廳，2萬7000名自衛隊員也將全力投入救災。

長野 千曲川氾濫 流域の広い範囲で浸水 自衛隊ヘリが救助活動https://t.co/gYK1W7rNVH#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/ADVz2rNq2W — NHKニュース （@nhk_news） 2019年10月13日

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