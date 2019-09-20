西班牙洪災白線斑蚊孳生 政府重罰10萬全力拚防治

2019-09-20 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙東南部近日遭受「百年來最嚴重暴風雨」襲擊後，不但發生洪災，更即將面臨數十億「白線斑蚊」的侵襲！為了從根源防治病媒蚊孳生，相關單位開始宣導當地居民清除住家積水、不讓孑孓繁殖，同時也祭出「罰款」，提醒民眾必須嚴格遵守「清除積水」規定，降低這種能傳播「登革熱」和「黃熱病」的病媒蚊所帶來的傷害。

綜合外媒報導，西班牙這場「百年來最嚴重暴風雨」自11日開始，主要換為集中在貝尼多爾姆（Benidorm）、阿利坎特（Alacant）等白色海岸（Costa Blanca）地區，期間不但連日暴雨、下冰雹還出現龍捲風，導致這些區域慘遭「洪災」、釀成多起傷亡；也因該地區到處充滿積水，大量白線斑蚊快速孳生，目前已有10多人被叮咬而入院治療。

據報導，為了防治病媒蚊所帶來的疾病，白色海岸地區的瓦倫西亞（València）市祭出高達2600英鎊（10萬台幣）的罰款，督促當地居民將住家積水確實清除；據當地衛生單位表示，他們的本意並非處罰，而是希望讓民眾意識到他們必須正視對白線班蚊的防治。

來自東南亞的白線斑蚊不僅本身帶有寨卡病毒，還會傳播登革熱和黃熱病，比起歐洲的蚊子更具攻擊性，雖然這些疾病在西班牙並不普遍，但牠們強大的環境適應能力以及卵只需少量的積水就能孵化的特性，還是為西班牙帶來十足的威脅。

由於白線斑蚊的卵需要10到12天孵化，目前相關單位預估「蚊害」將在2週內發生，雖然無法阻止，但呼籲民眾持續執行防治工作，確實淨空家中水桶、盆栽托盤、屋頂以及陽台內的積水。

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