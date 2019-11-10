俄羅斯頂尖軍事歷史學家 涉嫌謀殺分屍女學生

2019-11-10 05:27:01

〔中央社〕聖彼得堡警方今天逮捕俄羅斯頂尖軍事歷史學家索科洛夫，他涉嫌謀殺和分屍交往中女學生。喝醉酒墜河的索科洛夫今天凌晨被救起後，背包內有女子雙臂。

法新社和英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，聖彼得堡（Saint Petersburg）媒體指稱，喝醉的聖彼得堡國立大學（Saint Petersburg State University）教授索科洛夫（Oleg Sokolov）試圖處理肢解後屍塊時，失足墜河。

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據悉警方其後前往索科洛夫住宅搜索，發現24歲耶斯琴科（Anastasia Yeshchenko）遭斬首屍體。耶斯琴科是索科洛夫的學生，兩人是一些著述的共同作者。

調查人員發表聲明說：「一名63歲男子從莫伊卡河（River Moika）被救起。」

聲明又說，他的背包內被發現女子的雙臂，男子因涉嫌謀殺被拘押。調查人員未披露被捕男子姓名。但警方告訴法新社，犯嫌是索科洛夫。

據稱索科洛夫已向警方供認，他於發生爭吵後失手殺害耶斯琴科，兩人是情侶關係。

索科洛夫是多本有關法國政治及軍事領袖拿破崙（Napoleon Bonaparte）書籍的作者，且曾擔任多部影片的歷史顧問。他於2003年獲頒法國榮譽軍團勳章（Legion d'Honneur）。

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