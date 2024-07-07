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中國政府失信於民！洪患受災縣市求救 網友冷嘲熱諷

中國多地近來爆發洪患，受災縣市呼籲社會捐款，但有部落觀察發現，中國網友對這類災情求助的通告冷漠以對，甚至還語多嘲諷，認為這是中國政府失信於民的後果。（法新社）

中國多地近來爆發洪患，受災縣市呼籲社會捐款，但有部落觀察發現，中國網友對這類災情求助的通告冷漠以對，甚至還語多嘲諷，認為這是中國政府失信於民的後果。（法新社）

2024/07/07 17:59

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國廣東省梅州市、湖南省洞庭湖附近縣市等多地近來爆發洪患，受災縣市呼籲社會捐款，以用於照顧災民和重建家園，但有部落觀察發現，中國網友對這類災情求助的通告冷漠以對，甚至還語多嘲諷，以至於捐款金額大幅下降，認為這是中國政府「失信於民」的後果。

微信公眾號「天涯行路」近日發文指出，今年（中國）多地的水災並不輕，包括央視在內的媒體都報導了，卻未在熱搜排行榜上掀起任何浪花，原本以為是中國網友被摀住了嘴（不得發送災情），但從近日湖南省平江縣發布的公告來看，似乎不是這樣。

湖南省平江縣最近發布了災情報告，水患嚴重，前所未有。城區街道、舊城區、居民區幾乎全部被淹沒，因此呼籲社會捐款，並將全部用於群眾建設家園。

「天涯行路」寫道，照理說，這種災情求助社會的報導，人們就算心有餘而力不足，那也是默默點個贊，而不是其他一些「奇怪」的操作，但在報導留言區的4.4萬條評論裡，可以說是「滿目詭異」。

眾多網友留言，「有強大的祖國做你們的靠山，相信你們一定會戰勝一切苦難」、「正在研究捐款事項，捐款或許會遲到，但不會缺席」、「平將人對不起了，我怕被騙」、「謹防電信詐騙，莫要惡意捐贈」、「沒毛病啊，按照某法官的答覆，不是你放的水，你為什麼要去管？」

「天涯行路」寫道，這些話明著看起來是在表達對「捐助」的拒絕，但其實不算「無根之水」（沒有根據）。有些話，是官方之前說過的；有些事，也是他們之前做過的。很顯然，隨著時間的推移，人們並沒有忘記那些，並把它記了下來。

無獨有偶的，在江西省九江市號召村民回鄉抗洪的消息後面的評論，也是如此。有人問，「能把郭美美（2011年以「中國紅十字會商業總經理」頭銜，在微博炫富，牽扯慈善機構中國紅十字會引起爭議）的帳戶告訴我嗎？」有人問，「捐了不給用途說明，能報警詐騙嗎？」

《齊魯新聞》發布數據顯示，今年企業救災捐款數額明顯下降，演藝界救災行動相對沉寂，有救援項目的網路籌款額，從去年的最終籌款700萬元人民幣，變為目前剛過30萬元人民幣。

同樣在齊魯新聞這段報導下面，黑壓壓一片全是挖苦諷刺的評論。網友說，「是什麼讓善良的人們寒了心？」、「以後請先公布城管、農管、運管這幾個單位的捐款情況」、「先來說一下66縣挪用孩子飯錢的事吧！」

「天涯行路」寫道，民心如水，水能載舟，亦能覆舟，當信任被一次次辜負，呼籲捐助變成了「考古現場」，人們的關注和信任像洪水一樣逐漸消退；那些評論裡的調侃，不只是一種不滿，也是大家的期望，真正需要關注的，除了水災，還有信任危機。災難可以沖毀家園，信任的崩塌則更為致命。洪水能沖走土地，能淹沒城市，卻衝不走人心。人心和信任本來就是極度稀缺的財富，一旦失去，再想建立起來就很困難了。

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