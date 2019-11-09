感人！失聰愛女步上紅毯 父親以手語「無聲獻唱」

在聽到父親（左）用手語「獻唱」後，女兒艾里不禁流下淚水。（AlwaysHopeCreative＠FB）

2019-11-09 22:44:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國女子艾里（Ali Kiman）2017年因車禍失聰，平時以白板和家人溝通，未料到日前舉辦婚禮時，父親竟以手語「獻唱」歌曲給愛女，讓艾里不禁感動淚崩，影片在網路上引發極大回響。

綜合外媒報導，艾里失聰後，極力學習手語，卻因家人不擅長，因此艾里在家中都是以白板交談。日前，艾里和男友舉辦婚禮，而她的父親在致詞後，竟搬出準備已久的驚喜，以手語表演歌曲「I Loved Her First」，不禁讓艾里流下感動淚水。

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影片顯示，當演出結束後，獲得全場熱烈掌聲，而艾里也帶淚上前擁抱父親，畫面相當觸動人心。

報導指出，整段過程是由一名預先安排的攝影師史蒂文斯（Andrew Stevens）紀錄，他說，他在拍攝過程忍不住流出眼淚。許多網友在看完影片後，也都紛紛表示非常感動，「太美了」、「令人印象深刻」、「讓我想起我的爸爸」、「新娘真的很幸運擁有一個愛她的父親」、「身為一個手語使用者，這段表演真的很棒」。

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