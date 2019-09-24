反送中》黑暗中發聲！ 《願榮光歸香港》手語版MV出爐

2019-09-24 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕近來，《願榮光歸香港》一曲傳唱香港各區，網友也通力合作製作出日語、德語等版本。一群香港聽障人士也以手語演出《願榮光歸香港》，並在今日發佈了手語版的MV。

根據「立場新聞」報導，該MV由一群香港聽障人士參與，在「民間記者會」負責手語翻譯、人稱「手語哥哥」的黃耀邦也參與其中，整部MV由一群廣告製作人拍攝。

在YOUTUBE資訊欄位上則寫著，「縱使我們不能發聲，面對時代的黑暗與恐懼，我們仍要發「聲」！因為，我們都是香。港。人！」

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