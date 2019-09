反送中》《願榮光歸香港》獲稱「國歌」 作曲者：港人永不投降

2019-09-10 23:27

〔即時新聞/綜合報導〕由香港人自發創作的歌曲《願榮光歸香港》近日不但在香港各區傳唱開來,甚至還有人稱之為「國歌」。當外媒在訪問作曲者之一的「Thomas」時,「Thomas」表示,他希望這首歌能給出的訊息是,「即使我們處於不安不明的時代,香港人也永不投降」。

據《時代雜誌》報導,「香港的分離主義思想在這幾週的動盪中醞釀了一段時間,自決的呼聲越來越大。現在這片領土上有許多人稱《願榮光歸香港》為『國歌』。」

據報導,歌曲的作曲者之一、20餘歲的全職音樂家「Thomas」在香港連登討論區找到了一群願意與他一同完成《願榮光歸香港》這首歌曲的人。而《願榮光歸香港》在短短的時間內除了歌詞被翻譯成6國語言,由另一名作曲者「dgx dgx」上傳YouTube的版本,至今也達到75萬次的流量。

「Thomas」表示,音樂是「團結的工具」,「我認真地認為我們需要一首樂曲來團結並提升我們的士氣。」他向《時代雜誌》表示,「樂曲希望帶出的訊息是:即使我們處於不安不明的時代,香港人也永不投降。」

《時代雜誌》提到,《願榮光歸香港》並不是香港此次抗爭中的第一首歌,包括《Sing Hallelujah to the Lord》、《Do You Hear the People Sing》都持續被示威者吟唱。不過,《時代雜誌》指出,沒有其他歌曲擁有《願榮光歸香港》所帶來的吸引力,18歲的示威者Calvin表示,「這首歌讓我對香港有了強烈的歸屬感,它總結了我們的希望、目標和雄心。」

