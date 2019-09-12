反送中》IFC千人「反佔領」《願榮光歸香港》多區大合唱

2019-09-12 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕延續昨（11）晚的熱潮，今日晚間香港各大商場再有大批市民聚集高唱《願榮光歸香港》以及高喊「反送中」口號。而今日中午有批親中人士聚集的中環香港國際金融中心商場（IFC），晚間被上千名挺「反送中」的市民「反佔領」。

綜合香港媒體報導，晚間8點左右，人群自發聚集在IFC。現場群眾拉起人鍊、高舉手機燈光。除了合唱《願榮光歸香港》，他們並高呼「fight for freedom, stand with Hong Kong」及「光復香港，時代革命」等口號。而類似的場景今晚也在元朗、柴灣、銅鑼灣、將軍澳、九龍東、觀塘、大埔等地上演。

根據「香港獨立媒體網 」報導，在中環上班的黃小姐表示，今日中午她也有來IFC，只見到一群「愛國人士」在商場中心揮動國旗及唱國歌，但她形容該批人士「沒有心，很快就走掉了」。黃小姐表示，當時她與其他在場的市民相約晚上再到商場表達訴求。

同樣在中環工作的會計師鍾先生，也在今日中午看見到一些「收錢的人」唱中國國歌，因此他起身響應網上號召，參加了晚上活動，藉以證明「香港人就算無收錢都會出來」。鍾先生說，該批親中人士的行為只是「具中國特色的抄襲」。

根據「立場新聞 」報導，在7月21日有白衣人襲擊市民的元朗形點商場，晚間也有大批市民聚集，除了合唱《願榮光歸香港》之外，也有人高喊「721 見不人、831打市民」，批評警方上月31日遲遲不到場保護市民。

而在柴灣新翠商場，今晚也有大約400人聚集，他們同樣高呼「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」、「香港人加油，柴灣人加油」等口號，並大合唱《願榮光歸香港》以及諷刺警察的歌曲。

晚上8點多，有市民陸續聚集在銅鑼灣的時代廣場，有人在中庭的掛起大型的「我要民主」、「願榮光歸香港」布條。現場市民也在商場內高唱《願榮光歸香港》。

相關影片請見︰

中環香港國際金融中心商場（網友「我要買GTR」提供）

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