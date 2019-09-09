反送中》震撼！數百港人於太古城中心高唱《願榮光歸香港》

〔即時新聞／綜合報導〕近來，由香港網友作詞作曲的《願榮光歸香港》屢次在包括反送中集會遊行等各種場合上傳唱。今天晚間10點，有數百名香港人響應號召，至位於香港的太古城中心喊口號、唱《願榮光歸香港》，場面相當震撼。
根據「立場新聞 」直播，現場人士從商場大廳一至五樓層層環繞，高喊多個「反送中」相關口號，包括：「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」、「香港人 加油」等。現場人士還高聲合唱了數次《願榮光歸香港》，以及揶揄香港警察的《有班警察毅進仔》。
整場活動歷時約40分鐘，其後群眾一邊高喊口號一邊散去，而此次直播也在短時間內，便吸引了29萬人次的觀看。另外，前（7）日沙田區的新城市廣場也發起高喊口號、高唱《願榮光歸香港》的行動，參與者亦將現場擠得水洩不通。
《願榮光歸香港》歌詞：
何以 這土地 淚再流
何以 令眾人 亦憤恨
昂首 拒默沉 吶喊聲 響透
盼自由 歸於 這裡
何以 這恐懼 抹不走
何以 為信念 從沒退後
何解 血在流 但邁進聲 響透
建自由 光輝 香港
在 晚星 墜落 徬徨 午夜
迷霧裡 最遠處 吹來 號 角 聲
悍自由 來齊集這裡 來全力抗對
勇氣 智慧 也 永不滅
黎明來到 要光復 這香港
同行兒女 為正義 時代革命
祈求 民主 與自由 萬世都 不朽
我願 榮光 歸香港