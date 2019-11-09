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扯！ 法籍女子申請加國永居遭拒 理由竟是「法文不夠好」

加拿大有位31歲法國籍女子埃米莉，自2012年移居魁北克省後，在當地工作多年還拿到博士學位，她去年兩度申請永久居留權，都遭到魁北克移民部駁回，理由竟然是因為「她無法證明自己的法文程度」。（圖擷取自Twitter「Emilie L. Dubois」）

加拿大有位31歲法國籍女子埃米莉，自2012年移居魁北克省後，在當地工作多年還拿到博士學位，她去年兩度申請永久居留權，都遭到魁北克移民部駁回，理由竟然是因為「她無法證明自己的法文程度」。（圖擷取自Twitter「Emilie L. Dubois」）

2019-11-10 00:47:12

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大有位31歲法國籍女子埃米莉（Emilie Dubois），自2012年移居魁北克省（Quebec）後，在當地工作多年還拿到博士學位，沒想到他從去年至今兩度申請永久居留權，都遭到魁北克移民部駁回，理由竟然是因為「她無法證明自己的法文程度」。

綜合媒體報導，魁北克省是加拿大少數以法語作為官方語言的省分，現年31歲的法籍女子的埃米莉在去年初取得博士學位後，向魁北克省申請永久居留權，然而，魁北克移民部在年底回函拒絕她的申請，信中指出其博士論文有一個章節是以英文書寫，代表她的法文程度不足以被完全認證。

在首次次申請永久居留遭拒後，埃米莉今年初通過了魁北克移民部認證的法語檢定，並重新申請永久居留計畫，沒想到在年中時又再度遭拒，埃米莉對此感到相當迷茫。

根據外電報導，埃米莉斯自2012年移居到魁北克省，在讀書之餘從事設計工作維持生計，沒有受雇於任何公司，她的工作簽證在2021年3月才會到期，因此，她希望能在這兩年順利取得永久居留權。在埃米莉的個案被媒體曝光之後，魁北克移民部長喬林巴雷特（Simon Jolin-Barrette）認為這情況毫無道理，目前已要求承辦單位對埃米莉的永久居留申請進行重新審查。

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