黃國昌何時為蔡英文論文道歉？時力新科立委留言給王浩宇

蔡英文博士論文證實為真，王浩宇在臉書PO文問黃國昌何時要道歉？（取材王浩宇臉書）

2019-11-03 22:50:35

〔記者李容萍／桃園報導〕蔡英文總統的博士學位和畢業論文屢遭抹黑，台大法律系名譽教授賀德芬多次指控「證書造假」，還曾透過時代力量立委黃國昌借用立法院會議室召開記者會批評蔡英文。對於蔡英文的母校倫敦政經學院（LSE）已證實蔡英文的博士學位和畢業論文為真，綠黨桃園市議員王浩宇今（3）日傍晚在臉書PO文表示，小英的論文，已經證明為真。什麼時候，黃國昌才要針對借立法院會議室給賀德芬等人開記者會「質疑蔡英文論文造假」道歉？

王浩宇在文末並標註「我們沒有忘記。」而此文一發出引起網友熱議，短短5個小時湧入近百則留言，有網友留言表示「光是這件事就看得出他是很不光彩的人，髒」、「黃國昌，出來為這件事道歉+1」、「黃國昌的正義在有與沒有之間，時力……唉…」、「國昌老師縮了」，但也有網友認為 「這應該是誹謗罪 當事人要自己去處理的」。

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眾多留言中， 9月才遞補時代力量不分區立委的台大教授鄭秀玲，晚上8點也到王浩宇的臉書留言表示「黃國昌已經對外說明，他僅出借場地給賀老師，請您不要過度擴張解釋，懇請王議員多提一些建設性福國利民的政見，才是貴選區選民樂見的」。

蔡英文博士論文證實為真，王浩宇在臉書PO文問黃國昌何時要道歉？（取材王浩宇臉書）

時力立委鄭秀玲在王浩宇臉書的留言。（取材王浩宇臉書）

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