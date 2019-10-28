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首頁　>　政治

府駁陳學聖再咬論文是「指鹿為馬」 陳︰府方混淆視聽

國民黨立委陳學聖今天再咬總統蔡英文博士論文爭議，在立法院教育委員會審查教育部明年度預算時，指控總統蔡英文的博士論文和同年月在《政大法學評論》發表的一篇中文論文至少有20處相同，涉及自我抄襲學倫爭議。（記者林曉雲攝）

國民黨立委陳學聖今天再咬總統蔡英文博士論文爭議，在立法院教育委員會審查教育部明年度預算時，指控總統蔡英文的博士論文和同年月在《政大法學評論》發表的一篇中文論文至少有20處相同，涉及自我抄襲學倫爭議。（記者林曉雲攝）

2019-10-28 15:55:09

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委陳學聖今在立法院教育委員會審查教育部預算時，指控蔡總統多年前曾「自我抄襲」博士論文內容於《政大法學評論》等期刊，總統府隨即發聲明反駁，批「指鹿為馬」，陳學聖發表聲明回應，質疑府方忽略引註公開揭露的關鍵要求，僅以學界慣例模糊帶過，才是真正的混淆視聽。

總統府今天表示，陳學聖誣指總統蔡英文多年前曾「自我抄襲」博士論文內容於《政大法學評論》，實在是「指鹿為馬」，這場鬧劇已令多數民眾感到厭煩，應該到此為止。

陳學聖稍早發表聲明表示，感謝總統府如此快速地回應，教育部與政大應比照同等效率，儘速縮短蔡英文總統所涉學術倫理案件的審查時間。

針對總統府的聲明，陳學聖則回應表示，將博士論文的內容投稿期刊論文，固然是學界普遍做法，但自我引用仍須公開揭露，否則即構成自我抄襲，忽略於引註公開揭露的關鍵要求不談，僅以學界慣例模糊帶過，才是真正的混淆視聽。

陳學聖說，調查報告指出，涉嫌「自我抄襲」者共計20筆，縱使總統府不如此評價，針對20筆博士論文與期刊論文內容高度重複一事，請問總統府是否屬實？

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