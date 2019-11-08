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中國駐加大使穿中山裝亮相 被指效仿習穿「毛」裝

新任中駐加大使叢培武1日向加拿大總督帕耶特（圖右）遞交被稱為「國書」的任命書，帕耶特表示歡迎。（路透）

新任中駐加大使叢培武1日向加拿大總督帕耶特（圖右）遞交被稱為「國書」的任命書，帕耶特表示歡迎。（路透）

2019-11-08 13:25:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐加拿大大使叢培武近日與加國官員會面，他身穿一席中山裝，引發媒體注意，甚至將其形容為當代的「習近平裝」，前加拿大駐華大使趙樸（Guy St-Jacques）將叢培武形容為中國國家主席習近平的「翻版」，也有專家認為，中山裝代表了毛主義的中國。它說明中國正在回到毛澤東時代的政治氣氛。

新任中駐加大使叢培武1日向加拿大總督帕耶特（Julie Payette）遞交被稱為「國書」的任命書，帕耶特表示歡迎，並希望雙方能以迎接明年加中建交50周年為契機，推動兩國關係向前發展。不過當天叢培武一改前幾任大使穿西裝的傳統，而是改穿中山裝出席。

據《CBC》報導，在中共建政初期，中山裝成為中共第一代領導人毛澤東的著裝風格，因此西方也將中山裝稱為「毛澤東裝」，該種裝扮變成「極左」和「守舊」的象徵。雖然後來中共領導人開始穿夾克和西裝，但近年現任中國國家主席習近平在出席國際場合時，都是穿著中山裝亮相，如今叢培武也穿著中山裝出席重要場合，也引發外界討論。

前加拿大駐華大使趙樸將叢培武形容成習近平的「翻版」，他認為叢跟習並非只是穿著相像，趙表示他先前曾與叢打過交道，感覺叢是個不好應付的談判者，且有時常帶著意識形態。

多倫多大學政治學和亞洲研究所副教授、中國問題專家王慧玲（Lynette Ong）則指出：中山裝有象徵意味，並非一時心血來潮，而是有仔細的政治考量。王慧玲認為，它不僅代表中國特色，同時也象徵著毛主義的中國。它說明中國正在回到毛澤東時代的政治氣氛。

中國駐加拿大大使叢培武近日與加國官員會面，他身穿一席中山裝亮相，引發媒體注意。（路透）

中國駐加拿大大使叢培武近日與加國官員會面，他身穿一席中山裝亮相，引發媒體注意。（路透）

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