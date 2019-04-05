拆廟搗寺嚴令改供毛習像 習近平「封神」野心曝光

2019-04-05 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年大幅提高打壓宗教力道，不僅全面禁止聖經、十字架等宗教相關物品流通，更強拆無數教會。如今有消息顯示，毛澤東、習近平的雕塑與畫像現已陸續進駐各宗教場所，顯示習近平「企圖成為中國人唯一上帝」的野心。

長期關注中國人權的《寒冬》雜誌今天刊文指出，在過去一年內，中國政教關係惡化幅度加劇，不僅眾多教堂的十字架、耶穌像被全面強拆，現在更傳出教會內外要升國旗、唱國歌，而毛澤東與習近平的雕塑與畫像也被要求放入教堂內接受民眾供奉。

報導指出，受影響的不只是基督教系宗教，就連傳統佛道廟宇也難逃此命運，河南省商丘市政府去年下令，當地一座玉皇廟門口必須設立毛澤東像，如若不從，政府就會強行拆廟，民眾反映，類似情事在中國各地不斷上演。

不僅如此，擅自碰觸或撕除習近平畫像也可能被當局治罪，河南省焦作市去年12月24日傳出有信徒擅自撕毀習近平畫像，當局即以此為由，勒令取締該聚會場所。有信徒事後出示影片，證明是政府派人偷偷撕畫，藉此嫁禍，詎料當局知悉後改威脅信徒不得公開影片，最終仍取締該聚會場所。

當地一名耆老感慨，在上世紀文革期間，若對毛主席、毛語錄稍有不敬，便可能被治罪，「沒想到半世紀過去，習近平現在也開始搞這一套了」。

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