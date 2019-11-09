為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

超兇正妹穿奧黛講課 網友瘋喊：好想上老師的課！

批踢踢表特版近日瘋傳蓬索穿越南國服教書的照片，她一頭長髮搭配甜美的笑容，一襲藍色奧黛凸顯出姣好身材，自帶仙氣的模樣讓批踢踢網友都忍不住讚嘆。（圖擷取自Facebook「Lưu Thị Phương Thảo」）

批踢踢表特版近日瘋傳蓬索穿越南國服教書的照片，她一頭長髮搭配甜美的笑容，一襲藍色奧黛凸顯出姣好身材，自帶仙氣的模樣讓批踢踢網友都忍不住讚嘆。（圖擷取自Facebook「Lưu Thị Phương Thảo」）

2019-11-09 22:09:39

〔即時新聞／綜合報導〕越南有個網美級的小學教師蓬索（Phuong Thao），穿著越南傳統服飾「奧黛」（Ao Dai）在講台上授課，仙氣逼人的美照一舉登上批踢踢表特版，男性網友們看到都不禁直呼「好想上老師的課」！

綜合媒體報導，現年25歲的蓬索任職於河內北慈廉郡（Bắc Từ Liêm）的一間小學，早在去年10月，她出眾的外貌就已吸引到當地傳媒的關注，批踢踢表特版近日瘋傳蓬索穿越南國服教書的照片，她一頭長髮搭配甜美的笑容，一襲藍色奧黛凸顯出姣好身材，自帶仙氣的模樣讓批踢踢網友都忍不住讚嘆，「奧黛最高」、「身材真好」、「想上老師的課」。

根據外媒報導，蓬索外表亮麗、氣質出眾，求學時期就曾得過學校票選的「優雅女學生」冠軍；然而，由於媽媽和阿姨都當過教育工作者，蓬索從小就有成為老師的夢想，經過多年努力將夢想化為現實，當上老師之後也不忘精進自我，蓬索近年經常獲頒「優秀教師獎」、「魅力教師獎」等殊榮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
126公分侏儒男穩交178正妹 網友暴動：叫我「情何以堪」
2019-11-04 00:03

126公分侏儒男穩交178正妹 網友暴動：叫我「情何以堪」
其中2人僅15歲！ 英國警方公布貨櫃車39死者名單
2019-11-09 13:02

其中2人僅15歲！ 英國警方公布貨櫃車39死者名單
移居板橋28萬就簽約　4字頭鈔有感

移居板橋28萬就簽約　4字頭鈔有感
正妹美髮師甜笑讓人戀愛 「倒奶」比基尼照辣翻網友
2019-10-26 20:18

正妹美髮師甜笑讓人戀愛 「倒奶」比基尼照辣翻網友
導航軟體出現九段線 越南沒收外國參展汽車
2019-11-05 21:57

導航軟體出現九段線 越南沒收外國參展汽車
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播