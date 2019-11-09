超兇正妹穿奧黛講課 網友瘋喊：好想上老師的課！

批踢踢表特版近日瘋傳蓬索穿越南國服教書的照片，她一頭長髮搭配甜美的笑容，一襲藍色奧黛凸顯出姣好身材，自帶仙氣的模樣讓批踢踢網友都忍不住讚嘆。（圖擷取自Facebook「Lưu Thị Phương Thảo」）

2019-11-09 22:09:39

〔即時新聞／綜合報導〕越南有個網美級的小學教師蓬索（Phuong Thao），穿著越南傳統服飾「奧黛」（Ao Dai）在講台上授課，仙氣逼人的美照一舉登上批踢踢表特版，男性網友們看到都不禁直呼「好想上老師的課」！

綜合媒體報導，現年25歲的蓬索任職於河內北慈廉郡（Bắc Từ Liêm）的一間小學，早在去年10月，她出眾的外貌就已吸引到當地傳媒的關注，批踢踢表特版近日瘋傳蓬索穿越南國服教書的照片，她一頭長髮搭配甜美的笑容，一襲藍色奧黛凸顯出姣好身材，自帶仙氣的模樣讓批踢踢網友都忍不住讚嘆，「奧黛最高」、「身材真好」、「想上老師的課」。

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根據外媒報導，蓬索外表亮麗、氣質出眾，求學時期就曾得過學校票選的「優雅女學生」冠軍；然而，由於媽媽和阿姨都當過教育工作者，蓬索從小就有成為老師的夢想，經過多年努力將夢想化為現實，當上老師之後也不忘精進自我，蓬索近年經常獲頒「優秀教師獎」、「魅力教師獎」等殊榮。

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