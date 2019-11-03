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126公分侏儒男穩交178正妹 網友暴動：叫我「情何以堪」

Tran Xuan Tien在IG上曬出和女友的甜蜜合照。（圖片擷取於Tran Xuan Tien IG）

Tran Xuan Tien在IG上曬出和女友的甜蜜合照。（圖片擷取於Tran Xuan Tien IG）

2019-11-04 00:03:47

〔即時新聞／綜合報導〕越南喜劇演員Tran Xuan Tien，因患侏儒症身高只有126公分，但因先前結交178公分火辣名模前女友而聲名大噪。近日他在IG上曝光新女友，因其長相甜美可愛，身材姣好，而且感情相當甜蜜，讓眾多單身男性無奈大嘆不如。

綜合媒體報導，Tran Xuan Tien為人自信樂觀，私底下又活潑開朗廣結人脈，有時在節目上也毫不避諱的拿自己身高幽默自嘲，讓他深受觀眾喜愛。雖然身高不高，但他非常注重穿搭打扮，曾經還是越南流行喜劇團體的成員之一。

Tran Xuan Tien與女友已經交往1年多，IG時常曝光和女友相處的點點滴滴，並表示兩人感情雖平淡但也很穩定，日前Tran Xuan Tien在IG上分享與女友的合影，可以看出女孩膚質細膩，眉清目秀，五官更是甜美可人。

女友外型亮麗。（圖片擷取於Tran Xuan Tien IG）

女友外型亮麗。（圖片擷取於Tran Xuan Tien IG）

Tran Xuan Tien平時喜愛穿搭打扮。（圖片擷取於Tran Xuan Tien IG）

Tran Xuan Tien平時喜愛穿搭打扮。（圖片擷取於Tran Xuan Tien IG）

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